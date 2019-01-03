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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:38
А как вносить деньги на эту пудру? Есть две пудры - prepaid и кредитка? На prepaid тарифы
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:45
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
sola, аналогично как и для Большой 5.
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:48
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Кредитка пудры - это обычная Б5 с разницей только в категориях кешбека. Все тарифы-условия те же.
Соответственно вносить деньги хоть через кассы, хоть сэпом, хоть tas2u.
Препейд мертворождённый продукт - ни кредитного лимита, ни кешбека; даже не интересовался им.
Додано: Чет 03 січ, 2019 20:54
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
сделаем заметку, что такая карта не нужна.
ps Тася, наверное, опять упрётся, что кредитку Пудра в Донецкой и Луганской областях не раздаёт
Уважаемый ТАСКОМБАНК, можно ли в г. Славянск Донецкой области получить кредитную карту #PudraCard с нулевым кредитным лимитом девушке с официальным трудоустройством?
Доставка этой карты доступна в г. Краматорск Донецкой области курьером после 14 января?
Додано: Чет 03 січ, 2019 21:06
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