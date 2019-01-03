sola написав:А как вносить деньги на эту пудру? Есть две пудры - prepaid и кредитка? На prepaid тарифы тут, а где на кредитку?
Кредитка пудры - это обычная Б5 с разницей только в категориях кешбека. Все тарифы-условия те же. Соответственно вносить деньги хоть через кассы, хоть сэпом, хоть tas2u. Препейд мертворождённый продукт - ни кредитного лимита, ни кешбека; даже не интересовался им.
dengon написав:Препейд мертворождённый продукт - ...ни кешбека...
сделаем заметку, что такая карта не нужна.
ps Тася, наверное, опять упрётся, что кредитку Пудра в Донецкой и Луганской областях не раздаёт
Уважаемый ТАСКОМБАНК, можно ли в г. Славянск Донецкой области получить кредитную карту #PudraCard с минимальным кредитным лимитом девушке с официальным трудоустройством? Доставка этой карты доступна в г. Краматорск Донецкой области курьером после 14 января?
Востаннє редагувалось MASolomko в Чет 03 січ, 2019 21:17, всього редагувалось 1 раз.
dengon написав:Препейд мертворождённый продукт - ни кредитного лимита, ни кешбека; даже не интересовался им.
Обнал 15 грн. Если не сильно зарезана допустимая сумма съема, может быть интересно.
Уж лучше пенсионная - в любом чужом банкомате обнал бесплатный. PS: Кто-то пробовал банкоматы ощадбанка? Что-то я там не нашел ввод суммы для снятия. Только кнопки с установленными суммами, самая большая из которых - 200грн. Пришлось топать в Приватовский банкомат.
dengon написав:Препейд мертворождённый продукт - ни кредитного лимита, ни кешбека; даже не интересовался им.
Обнал 15 грн. Если не сильно зарезана допустимая сумма съема, может быть интересно.
Уж лучше пенсионная - в любом чужом банкомате обнал бесплатный. PS: Кто-то пробовал банкоматы ощадбанка? Что-то я там не нашел ввод суммы для снятия. Только кнопки с установленными суммами, самая большая из которых - 200грн. Пришлось топать в Приватовский банкомат.