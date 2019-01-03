RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2258225922602261

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:09

  MASolomko написав:wig, на другом форуме прочёл, что по припейд карте ничего интересного нет. Чисто внешняя карта и всё. Ну может какие-то скидки, акции. Кешбека нет.

Пріпейд у нас зазвичай випускають для розповсюдження на усіляких заходах, типу фестивалів і інших збіговиськах, де не має можливості оформити людину як повноцінного клієнта. Думаю і тут ТАСя на щось таке орієнтується. Те, що роблять Восток і Сільпо - це більше виключення, ніж правило.
P.S. Судячи зі згадки про СМС-інформування у тарифах, то анонімність такого засобу доволі сумнівна, хоча все ще можлива.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2863
З нами з: 18.08.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 22:10

  Фантом написав:
  wig написав:
  -rx- написав:Уж лучше пенсионная - в любом чужом банкомате обнал бесплатный.

Пенсионных не бывает анонимок.

Приват в недоумении от Вашего утверждения..

З миттєвою не плутаєте?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2863
З нами з: 18.08.14
Подякував: 164 раз.
Подякували: 381 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Что будет если:
На вику, на 2909 загнать СЭПом сумму, превышающую кредитную задолженность?
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2946
З нами з: 13.12.12
Подякував: 750 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 січ, 2019 23:30

  2XL написав:Что будет если:
На вику, на 2909 загнать СЭПом сумму, превышающую кредитную задолженность?

говорят, шо "лишнее" подвиснет и будет погашать новую задолженность по мере её возникновения :wink:
Т.е. если, например, у вас задолженность 4500, то закинув 5500 вы не сможете сразу потратить на одну покупку 5000. Вы должны шото купить на 4000, подождать списания/проводки этой траты (1..2дн), а потом уже откроется возможность шото купить на 1500
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27017
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2147 раз.
Подякували: 3112 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 04:06

  Faceless написав:Было требование НБУ, все операции, совершенные до конца года, провести датой до конца года, даже если клиринг прошёл в январе

Посилання не надасте?
Людина з вулиці
 
Повідомлень: 8
З нами з: 27.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 06:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  -rx- написав:Кто-то пробовал банкоматы ощадбанка? Что-то я там не нашел ввод суммы для снятия. Только кнопки с установленными суммами, самая большая из которых - 200грн.


Я снимал с Плативки досхочу.
Виза -2к за 1 раз, Мастер -1к.
Немного побродить по меню там есть ввод суммы , немного пальчики работают НО и ограничений нет, снимайте хоть 999 раз .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2767
З нами з: 23.11.14
Подякував: 586 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 07:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Инернет-банкинг вызывает много вопросов. Декларация "24/7" на практике оборачивается "но возврат тела и процентов по депозиту только в рабочие дни". С учетом количества праздничных дней, банк неплохо имеет на задержках возврата депозита.
Karrambas
 
Повідомлень: 74
З нами з: 05.02.14
Подякував: 262 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 08:00

  Goodman написав:
  -rx- написав:Кто-то пробовал банкоматы ощадбанка? Что-то я там не нашел ввод суммы для снятия. Только кнопки с установленными суммами, самая большая из которых - 200грн.

Немного побродить по меню там есть ввод суммы, немного пальчики работают

Может версии ПО разные? В том, к которому я подходил, специально лазил по меню... Нигде "ввод суммы" не нашел. Пустые кнопки без сумм были, и остальные кнопки что-то начиная с 10грн по моему... (10грн, 20грн, 50грн, 100грн, 200грн). К тому-же сдвинутые относительно самих физ.кнопок. Еще тормозил банкомат сильно и кучу лишних сообщений "по дороге" выводил...
ПС: Ощад и приват писали, что у них "комиссия 0 + возможна комиссия эмитента". А есть банкоматы, которые свою комиссию дерут?
-rx-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 364
З нами з: 12.05.16
Подякував: 50 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2258225922602261
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: A_ndrey1 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.