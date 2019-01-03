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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 03 січ, 2019 22:09
MASolomko написав:wig
, на другом форуме прочёл, что по припейд карте ничего интересного нет. Чисто внешняя карта и всё. Ну может какие-то скидки, акции. Кешбека нет.
Пріпейд у нас зазвичай випускають для розповсюдження на усіляких заходах, типу фестивалів і інших збіговиськах, де не має можливості оформити людину як повноцінного клієнта. Думаю і тут ТАСя на щось таке орієнтується. Те, що роблять Восток і Сільпо - це більше виключення, ніж правило.
P.S. Судячи зі згадки про СМС-інформування у тарифах, то анонімність такого засобу доволі сумнівна, хоча все ще можлива.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Додано: Чет 03 січ, 2019 22:10
Фантом написав: wig написав: -rx- написав:
Уж лучше пенсионная - в любом чужом банкомате обнал бесплатный.
Пенсионных не бывает анонимок.
Приват в недоумении от Вашего утверждения..
З миттєвою не плутаєте?
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:27
Что будет если:
На вику, на 2909 загнать СЭПом сумму, превышающую кредитную задолженность?
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: Чет 03 січ, 2019 23:30
2XL написав:
Что будет если:
На вику, на 2909 загнать СЭПом сумму, превышающую кредитную задолженность?
говорят, шо "лишнее" подвиснет и будет погашать новую задолженность по мере её возникновения
Т.е. если, например, у вас задолженность 4500, то закинув 5500 вы не сможете сразу потратить на одну покупку 5000. Вы должны шото купить на 4000, подождать списания/проводки этой траты (1..2дн), а потом уже откроется возможность шото купить на 1500
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 04:06
Faceless написав:
Было требование НБУ, все операции, совершенные до конца года, провести датой до конца года, даже если клиринг прошёл в январе
Посилання не надасте?
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Людина з вулиці
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 06:14
-rx- написав:
Кто-то пробовал банкоматы ощадбанка? Что-то я там не нашел ввод суммы для снятия. Только кнопки с установленными суммами, самая большая из которых - 200грн.
Я снимал с Плативки досхочу.
Виза -2к за 1 раз, Мастер -1к.
Немного побродить по меню там есть ввод суммы , немного пальчики работают НО и ограничений нет, снимайте хоть 999 раз .
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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Goodman
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 07:33
Инернет-банкинг вызывает много вопросов. Декларация "24/7" на практике оборачивается "но возврат тела и процентов по депозиту только в рабочие дни". С учетом количества праздничных дней, банк неплохо имеет на задержках возврата депозита.
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Karrambas
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 08:00
Goodman написав: -rx- написав:
Кто-то пробовал банкоматы ощадбанка? Что-то я там не нашел ввод суммы для снятия. Только кнопки с установленными суммами, самая большая из которых - 200грн.
Немного побродить по меню там есть ввод суммы, немного пальчики работают
Может версии ПО разные? В том, к которому я подходил, специально лазил по меню... Нигде "ввод суммы" не нашел. Пустые кнопки без сумм были, и остальные кнопки что-то начиная с 10грн по моему... (10грн, 20грн, 50грн, 100грн, 200грн). К тому-же сдвинутые относительно самих физ.кнопок. Еще тормозил банкомат сильно и кучу лишних сообщений "по дороге" выводил...
ПС: Ощад и приват писали, что у них "комиссия 0 + возможна комиссия эмитента". А есть банкоматы, которые свою комиссию дерут?
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-rx-
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 08:39
-rx- написав:А есть банкоматы, которые свою комиссию дерут?
на цьому форумі писали, що таких банкоматів в Україні немає
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casper12
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:06
А тепер фоточки
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sola
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