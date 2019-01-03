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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2259226022612262

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:07

Коллеги, я в недоумении. Мало того что декабрьские операции за 29-31 число всунули в погашение на январь, так еще и за 02.01 туда же! Причем после того как уже прислали в вайбер сумму платежа в льготный период, они эту сумму увеличили! Чтозанах? Офпред, прошу разьяснений!
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:09

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sola
 
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