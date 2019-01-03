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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:07

Коллеги, я в недоумении. Мало того что декабрьские операции за 29-31 число всунули в погашение на январь, так еще и за 02.01 туда же! Причем после того как уже прислали в вайбер сумму платежа в льготный период, они эту сумму увеличили! Чтозанах? Офпред, прошу разьяснений!
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:09

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sola
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:58

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

klyde написав:Коллеги, я в недоумении. Мало того что декабрьские операции за 29-31 число всунули в погашение на январь, так еще и за 02.01 туда же! Причем после того как уже прислали в вайбер сумму платежа в льготный период, они эту сумму увеличили! Чтозанах? Офпред, прошу разьяснений!
Должны были исправить
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:24

  Faceless написав:Должны были исправить

На данный момент никто ничего не исправил.
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
klyde
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:54

  clientage написав:
  2XL написав:Что будет если:
На вику, на 2909 загнать СЭПом сумму, превышающую кредитную задолженность?

говорят, шо "лишнее" подвиснет и будет погашать новую задолженность по мере её возникновения :wink:
Т.е. если, например, у вас задолженность 4500, то закинув 5500 вы не сможете сразу потратить на одну покупку 5000. Вы должны шото купить на 4000, подождать списания/проводки этой траты (1..2дн), а потом уже откроется возможность шото купить на 1500

Вроде лишнее упадет на дебетный, не?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:37

  Faceless написав:Списывайте кешбек сегодня или завтра, чтобы не сгорели.
Начисленный завтра не сгорит


Вот походу у меня и сгорели. Висят сейчас на бонусном счете какие-то непонятные пару грн, при том что накапало за прошлый месяц прилично.
Я то по логике как думал - кинули они себе на бонусный счет - и все, пока не заберешь.

Нееееет же, не забрал день в день - то все сгорает нафиг.
Куча каких-то нюансов, даты списания, даты проводки, латиницы-кирилицы, 2 тырнет банка. В типа новом, которым собственно и пользовался, вообще не вижу никокого бонусного счета, только в старом ( и только сейчас понял "нюансы" и то не до конца ). В т2ю пишет грейс "до 28.01" - в телефон приходит "оплатить до 20.01".
Нахрена этот вынос мозга пересичному клиенту. :roll: Не знаешь где тебя могут под__бать.
Ну ее в баню эту тасю и ихней большой пятеркой и сферическими кешбеками в вакууме :twisted:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:00

Alex2007
Если вам раз в квартал лень списать бонусы, то карта действительно не для вас. Используйте примат: нет бонусов - нет проблем! :mrgreen:

P.S. По-прежнему считаю Б5 - лучшей кредиткой в стране :roll:
Vorlon
 
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