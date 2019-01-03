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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 09:07
Коллеги, я в недоумении. Мало того что декабрьские операции за 29-31 число всунули в погашение на январь, так еще и за 02.01 туда же! Причем после того как уже прислали в вайбер сумму платежа в льготный период, они эту сумму увеличили! Чтозанах? Офпред, прошу разьяснений!
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: П'ят 04 січ, 2019 10:58
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Должны были исправить
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:24
Это "ж-ж-ж" неспроста! (С) Винни Пух
Додано: П'ят 04 січ, 2019 11:54
Вроде лишнее упадет на дебетный, не?
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:37
Вот походу у меня и сгорели. Висят сейчас на бонусном счете какие-то непонятные пару грн, при том что накапало за прошлый месяц прилично.
Я то по логике как думал - кинули они себе на бонусный счет - и все, пока не заберешь.
Нееееет же, не забрал день в день - то все сгорает нафиг.
Куча каких-то нюансов, даты списания, даты проводки, латиницы-кирилицы, 2 тырнет банка. В типа новом, которым собственно и пользовался, вообще не вижу никокого бонусного счета, только в старом ( и только сейчас понял "нюансы" и то не до конца ). В т2ю пишет грейс "до 28.01" - в телефон приходит "оплатить до 20.01".
Нахрена этот вынос мозга пересичному клиенту. Не знаешь где тебя могут под__бать.
Ну ее в баню эту тасю и ихней большой пятеркой и сферическими кешбеками в вакууме
Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:00
Alex2007
Если вам раз в квартал лень списать бонусы, то карта действительно не для вас. Используйте примат: нет бонусов - нет проблем!
P.S. По-прежнему считаю Б5 - лучшей кредиткой в стране
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