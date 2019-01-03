Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:37

Faceless написав: Списывайте кешбек сегодня или завтра, чтобы не сгорели.

Начисленный завтра не сгорит Списывайте кешбек сегодня или завтра, чтобы не сгорели.Начисленный завтра не сгорит

Вот походу у меня и сгорели. Висят сейчас на бонусном счете какие-то непонятные пару грн, при том что накапало за прошлый месяц прилично.Я то по логике как думал - кинули они себе на бонусный счет - и все, пока не заберешь.Нееееет же, не забрал день в день - то все сгорает нафиг.Куча каких-то нюансов, даты списания, даты проводки, латиницы-кирилицы, 2 тырнет банка. В типа новом, которым собственно и пользовался, вообще не вижу никокого бонусного счета, только в старом ( и только сейчас понял "нюансы" и то не до конца ). В т2ю пишет грейс "до 28.01" - в телефон приходит "оплатить до 20.01".Нахрена этот вынос мозга пересичному клиенту.Не знаешь где тебя могут под__бать.Ну ее в баню эту тасю и ихней большой пятеркой и сферическими кешбеками в вакууме