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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:22
Alex2007 написав:
В типа новом, которым собственно и пользовался, вообще не вижу никокого бонусного счета,
В главном меню, рядом с настройками
Alex2007 написав:
В т2ю пишет грейс "до 28.01" - в телефон приходит "оплатить до 20.01".
Специально пишут дату чуть заранее, ибо клиенты не хотят вникать в регламенты разных способов зачислений, и любят гасить в последний день через зачисление на карту (не счет), а оно проводится в лучшем случае на следующий рабочий день, и попадают в просрочку.
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Faceless
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:29
mephala написав:
для тех кто не умеет комбинировать разные карты
Я говорил о единственной карте для обычного человека. Экомаркет - местечковыми магазинами не интересуюсь
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Vorlon
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:41
Vorlon написав: mephala написав:
для тех кто не умеет комбинировать разные карты
Я говорил о единственной карте для обычного человека. Экомаркет - местечковыми магазинами не интересуюсь
ну так если лично вы не интересуетесь - не нужно расписываться за всех
кстати алла недавно еще один продукт запилила который еще лучше эко. как раз будет за что билеты летом на халву получить.
и кстати еще один камень в огород единственной таси - много тася раздает кредлимитов что бы можно было купить что то побольше чем буханку хлеба и пакет молока? вы цены в магазинах видели?
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mephala
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:56
Вопрос представителю
Резиденту, но не гражданину Украины пудру с лимитом дадут? Оф работа и все такое есть
То ли Б5, то ли Вику сказали в отделении только в дебетном варианте могут открыть, хотя горячая перед этим сказала, что нет проблем, если есть ИНН
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Alex_ki
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:08
mephala написав:
ну так если лично вы не интересуетесь - не нужно расписываться за всех
Популярно уточню - я о предложениях, доступных для ВСЕХ жителей страны
У меня лимит по Б5 более чем...
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Vorlon
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:16
Подскажите по "Мультивалютная (UAH, USD, EUR, GBP) кредитная карта" WEEKEND CARD.
Правильно ли я понимаю, что как кредитка она только гривневая,
и если попытаться оплатить ней покупку в $ в зарубежном магазине то, в случае, если на мультивалютном счету нет личных $, будет списаны кредитные гривны по курсу для карт приведенному на сайте плюс 1% комиссия за конвертацию, так?
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ulisse
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:16
Vorlon написав:
У меня лимит по Б5 более чем...
С Б5 порядок, но Вику держат в черном теле.
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wig
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:17
wig написав:
но Вику держат в черном теле.
Это да...
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Vorlon
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:18
ulisse написав:
Подскажите по "Мультивалютная (UAH, USD, EUR, GBP) кредитная карта" WEEKEND CARD.
Правильно ли я понимаю, что как кредитка она только гривневая,
и если попытаться оплатить ней покупку в $ в зарубежном магазине то, в случае, если на мультивалютном счету нет личных $, будет списаны кредитные гривны по курсу для карт приведенному на сайте плюс 1% комиссия за конвертацию, так?
Так
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Stringer
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