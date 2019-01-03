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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Alex2007 написав:В типа новом, которым собственно и пользовался, вообще не вижу никокого бонусного счета,

В главном меню, рядом с настройками
  Alex2007 написав:В т2ю пишет грейс "до 28.01" - в телефон приходит "оплатить до 20.01".

Специально пишут дату чуть заранее, ибо клиенты не хотят вникать в регламенты разных способов зачислений, и любят гасить в последний день через зачисление на карту (не счет), а оно проводится в лучшем случае на следующий рабочий день, и попадают в просрочку.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:29

  mephala написав:для тех кто не умеет комбинировать разные карты

Я говорил о единственной карте для обычного человека. Экомаркет - местечковыми магазинами не интересуюсь ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:41

  Vorlon написав:
  mephala написав:для тех кто не умеет комбинировать разные карты

Я говорил о единственной карте для обычного человека. Экомаркет - местечковыми магазинами не интересуюсь ;)

ну так если лично вы не интересуетесь - не нужно расписываться за всех :wink:
кстати алла недавно еще один продукт запилила который еще лучше эко. как раз будет за что билеты летом на халву получить.
и кстати еще один камень в огород единственной таси - много тася раздает кредлимитов что бы можно было купить что то побольше чем буханку хлеба и пакет молока? вы цены в магазинах видели?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 13:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вопрос представителю
Резиденту, но не гражданину Украины пудру с лимитом дадут? Оф работа и все такое есть
То ли Б5, то ли Вику сказали в отделении только в дебетном варианте могут открыть, хотя горячая перед этим сказала, что нет проблем, если есть ИНН
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:08

  mephala написав:ну так если лично вы не интересуетесь - не нужно расписываться за всех

Популярно уточню - я о предложениях, доступных для ВСЕХ жителей страны ;)

У меня лимит по Б5 более чем...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:13

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Vorlon написав:...предложениях, доступных для ВСЕХ жителей страны ;)
Жителей Донецкой и Луганской областей можно вычеркивать из этого списка, даже там, где есть отделения Таси.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:16

Подскажите по "Мультивалютная (UAH, USD, EUR, GBP) кредитная карта" WEEKEND CARD.

Правильно ли я понимаю, что как кредитка она только гривневая,

и если попытаться оплатить ней покупку в $ в зарубежном магазине то, в случае, если на мультивалютном счету нет личных $, будет списаны кредитные гривны по курсу для карт приведенному на сайте плюс 1% комиссия за конвертацию, так?
ulisse
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:16

  Vorlon написав:У меня лимит по Б5 более чем...
С Б5 порядок, но Вику держат в черном теле.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:17

  wig написав:но Вику держат в черном теле.

Это да...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:18

  ulisse написав:Подскажите по "Мультивалютная (UAH, USD, EUR, GBP) кредитная карта" WEEKEND CARD.

Правильно ли я понимаю, что как кредитка она только гривневая,

и если попытаться оплатить ней покупку в $ в зарубежном магазине то, в случае, если на мультивалютном счету нет личных $, будет списаны кредитные гривны по курсу для карт приведенному на сайте плюс 1% комиссия за конвертацию, так?

Так
Stringer
 
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