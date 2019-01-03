Vorlon написав:Если вам раз в квартал лень списать бонусы, то карта действительно не для вас. Используйте примат: нет бонусов - нет проблем!
1.Б5 и вообще тазом пользуюсь с 1 декабря. 2.Я об этом непонятном правиле "о сгораемости раз в квартал" узнал только сегодня
Ну да бог с ним . Не кешбеком единым живем
В конце каждого квартала здесь товарищи(спасибо им) помогают не забыть. Не читаете форум, что ж поделать теперь...
Та вроде читаем достаточно весь форум. Но за всем не углядишь, и эту ветку читал все-таки в меньшем приоритете - по-этому наверное и не доглядел Думал на практике как-то попроще с нюансами будет А оказалось не совсем. Ну то ладно - главное теперь уплату кред.долга не оставлять на последний момент.
ulisse написав:и если попытаться оплатить ней покупку в $ в зарубежном магазине то, в случае, если на мультивалютном счету нет личных $, будет списаны кредитные гривны по курсу для карт приведенному на сайте плюс 1% комиссия за конвертацию, так?
За доллары, еврики и еще пару валют добавят 1%. За тугрики 3%. За ДССшную гривну еще больше комис. Но, часто оно компенсируется кэшбеком.
mephala написав:ну так если лично вы не интересуетесь - не нужно расписываться за всех
Популярно уточню - я о предложениях, доступных для ВСЕХ жителей страны
У меня лимит по Б5 более чем...
предлагать это одно а интерес это другое. вы же изначально говорили про ИНТЕРЕС. там где есть эко - там Б5 уже не интересна. так что выходит не для всех жителей. и также например если купить телик за 20К грн то кто чаще дает лимит такой на карту что бы можно было такую покупку сделать - тася или алла?