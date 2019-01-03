Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:30

Vorlon написав: mephala написав: ну так если лично вы не интересуетесь - не нужно расписываться за всех ну так если лично вы не интересуетесь - не нужно расписываться за всех

Популярно уточню - я о предложениях, доступных для ВСЕХ жителей страны



У меня лимит по Б5 более чем... Популярно уточню - я о предложениях, доступных для ВСЕХ жителей страныУ меня лимит по Б5 более чем...

предлагать это одно а интерес это другое. вы же изначально говорили про ИНТЕРЕС.там где есть эко - там Б5 уже не интересна. так что выходит не для всех жителей. и также например если купить телик за 20К грн то кто чаще дает лимит такой на карту что бы можно было такую покупку сделать - тася или алла?