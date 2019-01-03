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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:18

  curiousobro написав:
  Alex2007 написав:
  Vorlon написав:Если вам раз в квартал лень списать бонусы, то карта действительно не для вас. Используйте примат: нет бонусов - нет проблем! :mrgreen:


1.Б5 и вообще тазом пользуюсь с 1 декабря.
2.Я об этом непонятном правиле "о сгораемости раз в квартал" узнал только сегодня
:?
Ну да бог с ним . Не кешбеком единым живем

В конце каждого квартала здесь товарищи(спасибо им) помогают не забыть.
Не читаете форум, что ж поделать теперь...


Та вроде читаем достаточно весь форум. Но за всем не углядишь, и эту ветку читал все-таки в меньшем приоритете - по-этому наверное и не доглядел :oops:
Думал на практике как-то попроще с нюансами будет :lol: А оказалось не совсем. Ну то ладно - главное теперь уплату кред.долга не оставлять на последний момент. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:19

  ulisse написав:и если попытаться оплатить ней покупку в $ в зарубежном магазине то, в случае, если на мультивалютном счету нет личных $, будет списаны кредитные гривны по курсу для карт приведенному на сайте плюс 1% комиссия за конвертацию, так?

За доллары, еврики и еще пару валют добавят 1%. За тугрики 3%. За ДССшную гривну еще больше комис.
Но, часто оно компенсируется кэшбеком.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Кстати комунальная 5% субсидия для Б5 завершилась?
.......
Boundless
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:23

  wig написав:За ДССшную гривну еще больше комис.

3% тоже.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:27

  Vorlon написав:
  wig написав:За ДССшную гривну еще больше комис.

3% тоже.


кхм, а что такое ДССшная гривна?
ulisse
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:30

  Vorlon написав:
  mephala написав:ну так если лично вы не интересуетесь - не нужно расписываться за всех

Популярно уточню - я о предложениях, доступных для ВСЕХ жителей страны ;)

У меня лимит по Б5 более чем...

предлагать это одно а интерес это другое. вы же изначально говорили про ИНТЕРЕС.
там где есть эко - там Б5 уже не интересна. так что выходит не для всех жителей. и также например если купить телик за 20К грн то кто чаще дает лимит такой на карту что бы можно было такую покупку сделать - тася или алла?
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 14:35

  ulisse написав:
  Vorlon написав:
  wig написав:За ДССшную гривну еще больше комис.

3% тоже.


кхм, а что такое ДССшная гривна?

Билеты на WizzAir, поездки на Uber/Taxify и т.д.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите, что такое Макси-бонусы в ТАС2Ю ?
ukrprom2014
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:28

  ukrprom2014 написав:Подскажите, что такое Макси-бонусы в ТАС2Ю ?

Никто не знает и не юзает. Неведомая фигня)
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:29

  mephala написав:
  Vorlon написав:
  mephala написав:ну так если лично вы не интересуетесь - не нужно расписываться за всех

Популярно уточню - я о предложениях, доступных для ВСЕХ жителей страны ;)

У меня лимит по Б5 более чем...

предлагать это одно а интерес это другое. вы же изначально говорили про ИНТЕРЕС.
там где есть эко - там Б5 уже не интересна. так что выходит не для всех жителей. и также например если купить телик за 20К грн то кто чаще дает лимит такой на карту что бы можно было такую покупку сделать - тася или алла?

Вот как раз Б5 и интересна тем, что кб с неё можно вывести даже на дебитку и получить налом, а вот фантики еко можно отоварить только в еко. И ещё потому, что еко для меня как маркет вообще не существует ввиду его грязности, неумытости и скудости ассортимента. Так что не надо навязывать своё имхо всей стране да ещё при наличии Б5 с хорошим лимитом
Кассандра
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