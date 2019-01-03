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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:45
Кассандра написав:
Так что не надо навязывать своё имхо всей стране да ещё при наличии Б5 с хорошим лимитом
Вы явно не уловили суть дискуссии.
Я то как раз не навязываю всей стране свое ИМХО. А вот коллега как раз пишет что это зе бест для всей страны.
И то что у вас хороший лимит - это больше исключение для таси чем правило.
И при покупке телика за 20К вы получите 161 грн налом на белом коне.
А я 400 фантиков. Как то уже переступлю себя и ничтоже сумняшеся зайду их отоварю
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mephala
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:46
По пудре будет 1% на всё? Или только 3/5% на аптеки/одежду?
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dr_morgenstern
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:50
klyde написав:
Коллеги, я в недоумении. Мало того что декабрьские операции за 29-31 число всунули в погашение на январь, так еще и за 02.01 туда же! Причем после того как уже прислали в вайбер сумму платежа в льготный период, они эту сумму увеличили! Чтозанах? Офпред, прошу разьяснений!
Добрый день.
Напишите нам, пожалуйста, в личных сообщениях Ваши данные. Проверим информацию.
Спасибо.
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:50
mephala
Можно Виикой в субботу купить телек за 20К, будет 600 нефантиков.
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Amid
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:54
mephala написав:
И при покупке телика за 20К вы получите 161 грн налом на белом коне.
200, тут кишмиш чистыми. Ну и да, для телеков есть Вика и будет 500.71 деньгами, оставшиеся 99.29 уйдут тасе на кофе.
Ну или Викой же оплатит в онлайне и даже без лимита получить 400.
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Surz
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:58
dr_morgenstern написав:
По пудре будет 1% на всё? Или только 3/5% на аптеки/одежду?
Только 3/5% на аптеки/одежду
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dengon
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:58
Amid написав:mephala
Можно Виикой в субботу купить телек за 20К, будет 600 нефантиков.
так круче. согласен.
но вопрос изначально поставился что у чела одна карта
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mephala
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:59
mephala написав:
И при покупке телика за 20К вы получите 161 грн налом на белом коне.
200 грн. налом и 187,47 грн. за дополнительные 25 дней грейса из расчёта 17% годовых. Ещё аргументы? По-моему всё весьма очевидно
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Vorlon
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Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:00
Surz
Точно, забыл что по WC только 500/мес
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Amid
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