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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:45

  Кассандра написав: Так что не надо навязывать своё имхо всей стране да ещё при наличии Б5 с хорошим лимитом

Вы явно не уловили суть дискуссии.
Я то как раз не навязываю всей стране свое ИМХО. А вот коллега как раз пишет что это зе бест для всей страны.
И то что у вас хороший лимит - это больше исключение для таси чем правило.
И при покупке телика за 20К вы получите 161 грн налом на белом коне.
А я 400 фантиков. Как то уже переступлю себя и ничтоже сумняшеся зайду их отоварю :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

По пудре будет 1% на всё? Или только 3/5% на аптеки/одежду?
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:50

  klyde написав:Коллеги, я в недоумении. Мало того что декабрьские операции за 29-31 число всунули в погашение на январь, так еще и за 02.01 туда же! Причем после того как уже прислали в вайбер сумму платежа в льготный период, они эту сумму увеличили! Чтозанах? Офпред, прошу разьяснений!



Добрый день.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:50

mephala
Можно Виикой в субботу купить телек за 20К, будет 600 нефантиков.
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  mephala написав:И при покупке телика за 20К вы получите 161 грн налом на белом коне.

200, тут кишмиш чистыми. Ну и да, для телеков есть Вика и будет 500.71 деньгами, оставшиеся 99.29 уйдут тасе на кофе.
Ну или Викой же оплатит в онлайне и даже без лимита получить 400.
Surz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:58

  dr_morgenstern написав:По пудре будет 1% на всё? Или только 3/5% на аптеки/одежду?

Только 3/5% на аптеки/одежду
dengon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:58

  Amid написав:mephala
Можно Виикой в субботу купить телек за 20К, будет 600 нефантиков.

так круче. согласен.
но вопрос изначально поставился что у чела одна карта :wink:
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:59

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  mephala написав:И при покупке телика за 20К вы получите 161 грн налом на белом коне.

200 грн. налом и 187,47 грн. за дополнительные 25 дней грейса из расчёта 17% годовых. Ещё аргументы? По-моему всё весьма очевидно ;)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:00

Surz
Точно, забыл что по WC только 500/мес :oops:
Amid
 
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