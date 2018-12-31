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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2264226522662267>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:23

mephala
У Эко бесплатный грейс стал 55 дней вместо 30?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:28

  mephala написав:
  Vorlon написав:
  mephala написав:И при покупке телика за 20К вы получите 161 грн налом на белом коне.

200 грн. налом и 187,47 грн. за дополнительные 25 дней грейса из расчёта 17% годовых. Ещё аргументы? По-моему всё весьма очевидно ;)

400 фантиков и дополнительных 25 дней грейса из расчета 17% годовых думаю тоже весьма все очевидно. Хотя вы настолько ярый фанат таси что иногда не видите явных вещей так как еще раз напомню что алла чаще дает нормальный лимит чем тася :wink:

Та ладно вам. Согласна - vorlon действительно ярый фанат таси, как между прочим вы - ярый фанат аллы. Но вам обоим хватает разума и выдержки, увидев и восприняв аргументы друг друга, просто перестать перетягивать канат в свою сторону. Поэтому прошу - мальчики уймитесь, горячие финские парни (с) :wink:
Да и зачем спорить перед таким светлым праздником Рождества Христова. Неделя на исходе, лучше закончить её на приятной ноте, пожелав друг другу мирного и доброго Рождества в семейном кругу.
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:40

Тася! а Тася? будут какие нибудь зимой плюшки по Большой Пятёрке? ну на 5 ...6 %%% хотябы?
а то она с большой пятёрке с начала года превратилась в маленькую двойку, а иногда и в единичку ... эт как-то не кошерно ;-)

хотим вкусных плюшек!!! :lol:
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:51

  MASolomko написав:
  dengon написав:Препейд мертворождённый продукт - ...ни кешбека...
:shock:
сделаем заметку, что такая карта не нужна.

ps Тася, наверное, опять упрётся, что кредитку Пудра в Донецкой и Луганской областях не раздаёт :(


Уважаемый ТАСКОМБАНК, можно ли в г. Славянск Донецкой области получить кредитную карту #PudraCard с минимальным кредитным лимитом девушке с официальным трудоустройством?
Доставка этой карты доступна в г. Краматорск Донецкой области курьером после 14 января?


Клиенты, которые имеют прописку в Донецкой, Луганской областях могут оформить PudraCard с кредитным лимитом. Но для этого необходимо обратится в отделение Таскомбанка в любом другом городе Украины. Так как, отделения в Донецкой, Луганской областях на данный момент не имеют возможности выдать кредитную карту.
TASCOMBANK
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  TASCOMBANK написав:Так как, отделения в Донецкой, Луганской областях на данный момент не имеют возможности выдать кредитную карту.
В таком случае хотя бы уберите эти отделения на странице https://pudracard.tascombank.ua/page3.php ибо вводите в заблуждение.

Спасибо.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:00

  sauvignon написав:Билеты на WizzAir, поездки на Uber/Taxify и т.д.

На wizzair надо выбирать оплату банковским переводом и платится ровно столько, сколько написано (если билет не на завтра заказывать).
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:02

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Добрый вечер. Хочу поинтересоваться на предмет открытия дебетной платежной карты в нац.валюте и у.е.
Что банк может рекомендовать?
И как быть если открыть вклады в банке,будет ли подвязываться под них карты. Если да,то как с хождением по них не депозитн.денег?
Если есть оф.представитель банка,дайте ответ. Или уже пользующиеся продуктами банка пользователи.
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:05

TASCOMBANK
Могли бы прокомментировать почему оплата коммунальных платежей
31.12.2018 прошла уже без учета 5% акции?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:13

  Vorlon написав:
  mephala написав:И при покупке телика за 20К вы получите 161 грн налом на белом коне.

200 грн. налом и 187,47 грн. за дополнительные 25 дней грейса из расчёта 17% годовых. Ещё аргументы? По-моему всё весьма очевидно ;)

Вообще то у Аллы грейс больше на 5 дней чем у таси для трат больше 1к.
Тут вы мимо :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:19

господа чем платить:
1. коммуналку (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше?
2. телефоны (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше?
3. магазины техники ? (много где в пределах 1%) есть шо лучше?
uaprofi
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