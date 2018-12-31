mephala
У Эко бесплатный грейс стал 55 дней вместо 30?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:28
Та ладно вам. Согласна - vorlon действительно ярый фанат таси, как между прочим вы - ярый фанат аллы. Но вам обоим хватает разума и выдержки, увидев и восприняв аргументы друг друга, просто перестать перетягивать канат в свою сторону. Поэтому прошу - мальчики уймитесь, горячие финские парни (с)
Да и зачем спорить перед таким светлым праздником Рождества Христова. Неделя на исходе, лучше закончить её на приятной ноте, пожелав друг другу мирного и доброго Рождества в семейном кругу.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:40
Тася! а Тася? будут какие нибудь зимой плюшки по Большой Пятёрке? ну на 5 ...6 %%% хотябы?
а то она с большой пятёрке с начала года превратилась в маленькую двойку, а иногда и в единичку ... эт как-то не кошерно
хотим вкусных плюшек!!!
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:51
Клиенты, которые имеют прописку в Донецкой, Луганской областях могут оформить PudraCard с кредитным лимитом. Но для этого необходимо обратится в отделение Таскомбанка в любом другом городе Украины. Так как, отделения в Донецкой, Луганской областях на данный момент не имеют возможности выдать кредитную карту.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 16:55
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
В таком случае хотя бы уберите эти отделения на странице
Спасибо.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:00
На wizzair надо выбирать оплату банковским переводом и платится ровно столько, сколько написано (если билет не на завтра заказывать).
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:02
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Добрый вечер. Хочу поинтересоваться на предмет открытия дебетной платежной карты в нац.валюте и у.е.
Что банк может рекомендовать?
И как быть если открыть вклады в банке,будет ли подвязываться под них карты. Если да,то как с хождением по них не депозитн.денег?
Если есть оф.представитель банка,дайте ответ. Или уже пользующиеся продуктами банка пользователи.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:05
TASCOMBANK
Могли бы прокомментировать почему оплата коммунальных платежей
31.12.2018 прошла уже без учета 5% акции?
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:13
Вообще то у Аллы грейс больше на 5 дней чем у таси для трат больше 1к.
Тут вы мимо
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:19
господа чем платить:
1. коммуналку (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше?
2. телефоны (из того шо вижу WC таси 2%) есть шо лучше?
3. магазины техники ? (много где в пределах 1%) есть шо лучше?
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