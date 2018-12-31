_PORT_UA написав:Добрый вечер. Хочу поинтересоваться на предмет открытия дебетной платежной карты в нац.валюте и у.е. Что банк может рекомендовать? И как быть если открыть вклады в банке,будет ли подвязываться под них карты. Если да,то как с хождением по них не депозитн.денег? Если есть оф.представитель банка,дайте ответ. Или уже пользующиеся продуктами банка пользователи.
Добрый день, _PORT_UA. Есть возможность открыть дебетную карту в гривне, долларе, евро. При открытии вклада будет подвязана дебетная карта "Плативка" для выплаты процентов по договору и тела депозита. Зачисление на данную карту нецелевых средств будет с комиссией согласно тарифов карты. Снятие средств с карты без комиссии в любом банкомате Украины. Прилагаю тарифы карты "Плативка": https://tascombank.ua/documents/Dod1_Pl ... 081118.pdf