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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2264226522662267

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:20

  Aps написав:TASCOMBANK
Могли бы прокомментировать почему оплата коммунальных платежей
31.12.2018 прошла уже без учета 5% акции?


Напишите, пожалуйста, в личных сообщениях, по какой карте проводилась операция, для проверки информации.
Спасибо.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:32

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Хочу поинтересоваться на предмет открытия дебетной платежной карты в нац.валюте и у.е.
Что банк может рекомендовать?
И как быть если открыть вклады в банке,будет ли подвязываться под них карты. Если да,то как с хождением по них не депозитн.денег?
Если есть оф.представитель банка,дайте ответ. Или уже пользующиеся продуктами банка пользователи.



Добрый день, _PORT_UA.
Есть возможность открыть дебетную карту в гривне, долларе, евро.
При открытии вклада будет подвязана дебетная карта "Плативка" для выплаты процентов по договору и тела депозита.
Зачисление на данную карту нецелевых средств будет с комиссией согласно тарифов карты. Снятие средств с карты без комиссии в любом банкомате Украины.
Прилагаю тарифы карты "Плативка": https://tascombank.ua/documents/Dod1_Pl ... 081118.pdf
TASCOMBANK
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Представник банку
 
Повідомлень: 2596
З нами з: 17.07.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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  #<1 ... 2264226522662267
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