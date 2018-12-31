Напишите, пожалуйста, в личных сообщениях, по какой карте проводилась операция, для проверки информации.
Спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:20
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:32
Добрый день, _PORT_UA.
Есть возможность открыть дебетную карту в гривне, долларе, евро.
При открытии вклада будет подвязана дебетная карта "Плативка" для выплаты процентов по договору и тела депозита.
Зачисление на данную карту нецелевых средств будет с комиссией согласно тарифов карты. Снятие средств с карты без комиссии в любом банкомате Украины.
Прилагаю тарифы карты "Плативка":
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