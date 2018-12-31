Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:36

Кипрская компания Alkemi Limited сократила долю в уставном фонде ТАСкомбанка с 99,8909% до 63,50394%. Об этом говорится в сообщении банка.Отмечается, что в связи с реорганизацией VS Банка путем присоединения к ТАСкомбанку был увеличен уставный фонд последнего с 733 млн гривен до 1 153 млн гривен. Таким образом, акционер Alkemi Limited сократил долю в капитале ТАСкомбанка с 99,9% до 63,5%. При этом кипрская компания Bailican Limited, которая ранее не являлась акционером ТАСкомбанка вошла в капитал финучреждения и владеет 36,42671%. В то же время Сергей Леонидович Тигипко владеет вышеуказанными компаниями. Он опосредованно владеет 99,93065% ТАСкомбанка.Сергей Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС. На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС. В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine. В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка, банка "Новый" и VS Банк.