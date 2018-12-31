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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2265226622672268>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:20

  Aps написав:TASCOMBANK
Могли бы прокомментировать почему оплата коммунальных платежей
31.12.2018 прошла уже без учета 5% акции?


Напишите, пожалуйста, в личных сообщениях, по какой карте проводилась операция, для проверки информации.
Спасибо.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:32

  _PORT_UA написав:Добрый вечер. Хочу поинтересоваться на предмет открытия дебетной платежной карты в нац.валюте и у.е.
Что банк может рекомендовать?
И как быть если открыть вклады в банке,будет ли подвязываться под них карты. Если да,то как с хождением по них не депозитн.денег?
Если есть оф.представитель банка,дайте ответ. Или уже пользующиеся продуктами банка пользователи.



Добрый день, _PORT_UA.
Есть возможность открыть дебетную карту в гривне, долларе, евро.
При открытии вклада будет подвязана дебетная карта "Плативка" для выплаты процентов по договору и тела депозита.
Зачисление на данную карту нецелевых средств будет с комиссией согласно тарифов карты. Снятие средств с карты без комиссии в любом банкомате Украины.
Прилагаю тарифы карты "Плативка": https://tascombank.ua/documents/Dod1_Pl ... 081118.pdf
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

дайте ссыль пожалуйста с условиями пудры, в частности интересуют МСС по которым кишмиш наливают
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:26

  Son of Sun написав:
  sauvignon написав:Билеты на WizzAir, поездки на Uber/Taxify и т.д.

На wizzair надо выбирать оплату банковским переводом и платится ровно столько, сколько написано (если билет не на завтра заказывать).


Большое спасибо за ответы. Я здесь не завсегдатай, поэтому буду благодарен если вы немного подробнее обьясните - не уловил связь между понятиями "ДССшная гривна" - билеты на ВизАир - оплата билетов банковским переводом.

ulisse>>> а что такое ДССшная гривна?
sauvignon>> Билеты на WizzAir, поездки на Uber/Taxify и т.д.
Son of Sun>На wizzair надо выбирать оплату банковским переводом и платится ровно столько, сколько написано (если билет не на завтра заказывать)

"Можете мне объяснить, что, по-вашему, происходит? И прошу, говорите со мной, как с мальчишкой или Лабрадором. Большой успех не является признаком большого ума"
(с) Джон Талд, Margin Call/Предел риска

Спасибо.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:27

  Hack-Stock написав:дайте ссыль пожалуйста с условиями пудры, в частности интересуют МСС по которым кишмиш наливают

https://tascombank.ua/documents/oficial ... 291218.pdf
Ctrl-F Pudra :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:36

У ТАСкомбанка перестановки среди акционеров
Кипрская компания Alkemi Limited сократила долю в уставном фонде ТАСкомбанка с 99,8909% до 63,50394%. Об этом говорится в сообщении банка.

Отмечается, что в связи с реорганизацией VS Банка путем присоединения к ТАСкомбанку был увеличен уставный фонд последнего с 733 млн гривен до 1 153 млн гривен. Таким образом, акционер Alkemi Limited сократил долю в капитале ТАСкомбанка с 99,9% до 63,5%. При этом кипрская компания Bailican Limited, которая ранее не являлась акционером ТАСкомбанка вошла в капитал финучреждения и владеет 36,42671%. В то же время Сергей Леонидович Тигипко владеет вышеуказанными компаниями. Он опосредованно владеет 99,93065% ТАСкомбанка.

Сергей Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС. На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС. В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine. В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка, банка "Новый" и VS Банк.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/u-taskombanka-pieriestanovki-sriedi-aktsionierov
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:45

  Amid написав:mephala
Можно Виикой в субботу купить телек за 20К, будет 600 нефантиков.

Неа. Будет за кредитные (обычно 5000 после повышений) - 150 грн. плюс за 15000 своих еще 150. Итого, 300.
И даже если больше лимит - 600 ну никак, по Вике ограничение 500 в месяц.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:51

  wig написав:
  Amid написав:mephala
Можно Виикой в субботу купить телек за 20К, будет 600 нефантиков.

Неа. Будет за кредитные (обычно 5000 после повышений) - 150 грн. плюс за 15000 своих еще 150. Итого, 300.
И даже если больше лимит - 600 ну никак, по Вике ограничение 500 в месяц.

Папа, мама, сын и дочь -- нормальная укросемья и КБ 600грн с такой покупки :) :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:54

  clientage написав:Папа, мама, сын и дочь -- нормальная укросемья

И, конечно, на каждое рыло открыта Вика с лимитом 5000. Который, тоже еще не сразу дают. Даже мне начали с 1300.
wig
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:15

  ulisse написав:
  Son of Sun написав:
  sauvignon написав:Билеты на WizzAir, поездки на Uber/Taxify и т.д.

На wizzair надо выбирать оплату банковским переводом и платится ровно столько, сколько написано (если билет не на завтра заказывать).


Большое спасибо за ответы. Я здесь не завсегдатай, поэтому буду благодарен если вы немного подробнее обьясните - не уловил связь между понятиями "ДССшная гривна" - билеты на ВизАир - оплата билетов банковским переводом.

ulisse>>> а что такое ДССшная гривна?
sauvignon>> Билеты на WizzAir, поездки на Uber/Taxify и т.д.
Son of Sun>На wizzair надо выбирать оплату банковским переводом и платится ровно столько, сколько написано (если билет не на завтра заказывать)

"Можете мне объяснить, что, по-вашему, происходит? И прошу, говорите со мной, как с мальчишкой или Лабрадором. Большой успех не является признаком большого ума"
(с) Джон Талд, Margin Call/Предел риска

Спасибо.

Коли закордонний мерчант (магазин, постачальник послуг і т.д.) показує ціну у гривні, з огляду на те, що міжнародні розрахунки проводяться у "твердих валютах, відбувається доволі заплутаний процес списання коштів з картки, що називається Dynamic currency conversion (DCC). Теоретично, цей механізм мав спростити вам життя, щоб ви завжди могли правильно оцінити суму, яка буде списана, у знайомій вам валюті. Але під час девальвації у 2014-2015рр. Українські банки, скажімо так, побачили негативні сторони у цьому механізмі. Одні його відключили взагалі, інші обклали комісіями. Золоте правило: при розрахунках за кордоном завжди вибирати на терміналі місцеву валюту як валюту розрахунку. В той же час, у деяких випадках це не можливо: наприклад при оплаті Uber або GooglePlay. У інших випадках це можливо, але не завжди очевидно, наприклад оплата WizzAir та PayPal. Тому, якщо іноземний сервіс виставляє ціну у гривні, потрібно:
1) шукати можливість змінити валюту оплати;
2) шукати інші механізми оплати, які можуть бути вигіднішими ніж оплата карткою з усіма комісіями;
3) використовувати картку банку, що більш лояльно ставиться до DCC.

Ще трохи деталей на сайті банку: https://tascombank.ua/content/view/878/ ... ukrainian/
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