Напишите, пожалуйста, в личных сообщениях, по какой карте проводилась операция, для проверки информации.
Спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:20
Додано: П'ят 04 січ, 2019 17:32
Добрый день, _PORT_UA.
Есть возможность открыть дебетную карту в гривне, долларе, евро.
При открытии вклада будет подвязана дебетная карта "Плативка" для выплаты процентов по договору и тела депозита.
Зачисление на данную карту нецелевых средств будет с комиссией согласно тарифов карты. Снятие средств с карты без комиссии в любом банкомате Украины.
Прилагаю тарифы карты "Плативка":
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:22
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
дайте ссыль пожалуйста с условиями пудры, в частности интересуют МСС по которым кишмиш наливают
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:26
Большое спасибо за ответы. Я здесь не завсегдатай, поэтому буду благодарен если вы немного подробнее обьясните - не уловил связь между понятиями "ДССшная гривна" - билеты на ВизАир - оплата билетов банковским переводом.
ulisse>>> а что такое ДССшная гривна?
sauvignon>> Билеты на WizzAir, поездки на Uber/Taxify и т.д.
Son of Sun>На wizzair надо выбирать оплату банковским переводом и платится ровно столько, сколько написано (если билет не на завтра заказывать)
"Можете мне объяснить, что, по-вашему, происходит? И прошу, говорите со мной, как с мальчишкой или Лабрадором. Большой успех не является признаком большого ума"
(с) Джон Талд, Margin Call/Предел риска
Спасибо.
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:27
Ctrl-F Pudra
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:36
У ТАСкомбанка перестановки среди акционеров
Кипрская компания Alkemi Limited сократила долю в уставном фонде ТАСкомбанка с 99,8909% до 63,50394%. Об этом говорится в сообщении банка.
Отмечается, что в связи с реорганизацией VS Банка путем присоединения к ТАСкомбанку был увеличен уставный фонд последнего с 733 млн гривен до 1 153 млн гривен. Таким образом, акционер Alkemi Limited сократил долю в капитале ТАСкомбанка с 99,9% до 63,5%. При этом кипрская компания Bailican Limited, которая ранее не являлась акционером ТАСкомбанка вошла в капитал финучреждения и владеет 36,42671%. В то же время Сергей Леонидович Тигипко владеет вышеуказанными компаниями. Он опосредованно владеет 99,93065% ТАСкомбанка.
Сергей Тигипко является владельцем финансово-промышленной группы ТАС. На финансовом рынке группа представлена ТАСкомбанком и страховой группой ТАС. В декабре 2016 года Тигипко завершил сделку по покупке Universal Bank и страховой компании Aegon Life Ukraine. В течение 2017 года ТАСкомбанк приобрел часть активов и пассивов неплатежеспособных Диамантбанка, банка "Новый" и VS Банк.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:45
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:51
Папа, мама, сын и дочь -- нормальная укросемья и КБ 600грн с такой покупки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 04 січ, 2019 18:54
Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:15
Коли закордонний мерчант (магазин, постачальник послуг і т.д.) показує ціну у гривні, з огляду на те, що міжнародні розрахунки проводяться у "твердих валютах, відбувається доволі заплутаний процес списання коштів з картки, що називається Dynamic currency conversion (DCC). Теоретично, цей механізм мав спростити вам життя, щоб ви завжди могли правильно оцінити суму, яка буде списана, у знайомій вам валюті. Але під час девальвації у 2014-2015рр. Українські банки, скажімо так, побачили негативні сторони у цьому механізмі. Одні його відключили взагалі, інші обклали комісіями. Золоте правило: при розрахунках за кордоном завжди вибирати на терміналі місцеву валюту як валюту розрахунку. В той же час, у деяких випадках це не можливо: наприклад при оплаті Uber або GooglePlay. У інших випадках це можливо, але не завжди очевидно, наприклад оплата WizzAir та PayPal. Тому, якщо іноземний сервіс виставляє ціну у гривні, потрібно:
1) шукати можливість змінити валюту оплати;
2) шукати інші механізми оплати, які можуть бути вигіднішими ніж оплата карткою з усіма комісіями;
3) використовувати картку банку, що більш лояльно ставиться до DCC.
Ще трохи деталей на сайті банку:
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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