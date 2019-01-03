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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:20

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  wig написав:на каждое рыло открыта Вика с лимитом 5000

Мне открыли акционную с 15К лимитом, что я сделал не так?
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:22

  Amid написав:
  wig написав:на каждое рыло открыта Вика с лимитом 5000

Мне открыли акционную с 15К лимитом, что я сделал не так?

З досвіду однієї людини робите загальний висновок по популяції.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:22

  klug написав:Коли закордонний мерчант (магазин, постачальник послуг і т.д.) показує ціну у гривні, з огляду на те, що міжнародні розрахунки проводяться у "твердих валютах, відбувається доволі заплутаний процес списання коштів з картки, що називається Dynamic currency conversion (DCC). Теоретично, цей механізм мав спростити вам життя, щоб ви завжди могли правильно оцінити суму, яка буде списана, у знайомій вам валюті. Але під час девальвації у 2014-2015рр. Українські банки, скажімо так, побачили негативні сторони у цьому механізмі. Одні його відключили взагалі, інші обклали комісіями. Золоте правило: при розрахунках за кордоном завжди вибирати на терміналі місцеву валюту як валюту розрахунку. В той же час, у деяких випадках це не можливо: наприклад при оплаті Uber або GooglePlay. У інших випадках це можливо, але не завжди очевидно, наприклад оплата WizzAir та PayPal. Тому, якщо іноземний сервіс виставляє ціну у гривні, потрібно:
1) шукати можливість змінити валюту оплати;
2) шукати інші механізми оплати, які можуть бути вигіднішими ніж оплата карткою з усіма комісіями;
3) використовувати картку банку, що більш лояльно ставиться до DCC.

Ще трохи деталей на сайті банку: https://tascombank.ua/content/view/878/ ... ukrainian/


фух, спасибо большое за подробное обьяснение.
не догадался что "ДССгривна" имеет отношение к DCC
ulisse
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:42

  Amid написав:mephala
Можно Виикой в субботу купить телек за 20К, будет 600 нефантиков.

А у меня 20к сразу трат калькулируется с 1к КБ.)
Пусть и с дебетных
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 19:59

Re: ПедроКард

И опять с 0. Вот зачем она нужна?

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Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 20:06

  guntherhouse777 написав:А у меня 20к сразу трат калькулируется с 1к КБ.)
Пусть и с дебетных

Правда, ставка 5% от суммы оплаты применяется к оплатам на общую сумму до 20 000 грн.
А по допке будет 3%.
lel
 
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