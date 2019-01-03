klug написав:Коли закордонний мерчант (магазин, постачальник послуг і т.д.) показує ціну у гривні, з огляду на те, що міжнародні розрахунки проводяться у "твердих валютах, відбувається доволі заплутаний процес списання коштів з картки, що називається Dynamic currency conversion (DCC). Теоретично, цей механізм мав спростити вам життя, щоб ви завжди могли правильно оцінити суму, яка буде списана, у знайомій вам валюті. Але під час девальвації у 2014-2015рр. Українські банки, скажімо так, побачили негативні сторони у цьому механізмі. Одні його відключили взагалі, інші обклали комісіями. Золоте правило: при розрахунках за кордоном завжди вибирати на терміналі місцеву валюту як валюту розрахунку. В той же час, у деяких випадках це не можливо: наприклад при оплаті Uber або GooglePlay. У інших випадках це можливо, але не завжди очевидно, наприклад оплата WizzAir та PayPal. Тому, якщо іноземний сервіс виставляє ціну у гривні, потрібно: 1) шукати можливість змінити валюту оплати; 2) шукати інші механізми оплати, які можуть бути вигіднішими ніж оплата карткою з усіма комісіями; 3) використовувати картку банку, що більш лояльно ставиться до DCC.