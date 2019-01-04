А мож подождать до 10..15 числа?
Прошлый раз аХция стартанула тож дето в 10х числах, причем с уведомлением задним числом
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Додано: Суб 05 січ, 2019 13:22
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А мож подождать до 10..15 числа?
Прошлый раз аХция стартанула тож дето в 10х числах, причем с уведомлением задним числом
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 січ, 2019 13:41
Почему до 10...15? Надеюсь, декабрьскую коммуналку все оплатили еще до нового года и получили свои 5%, а январскую будем платить в феврале, так что - до февраля!
Додано: Суб 05 січ, 2019 13:52
Нее, я предоплатой не балуюсь
Я могу и до лета подождать с оплатой, сразу за полгода. Вот у меня ток один субсидант есть, он чуток кипишует. Там дето пеню собрались весною вводить, типа 0.01% за день просрочки
... делайте хоть что-нибудь!
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