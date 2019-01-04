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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2266226722682269

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Surz написав:Акция по Б5 закончилась, а так все катило

А мож подождать до 10..15 числа?
Прошлый раз аХция стартанула тож дето в 10х числах, причем с уведомлением задним числом :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:41

  clientage написав:
  Surz написав:Акция по Б5 закончилась, а так все катило

А мож подождать до 10..15 числа?
Прошлый раз аХция стартанула тож дето в 10х числах, причем с уведомлением задним числом :)

Почему до 10...15? Надеюсь, декабрьскую коммуналку все оплатили еще до нового года и получили свои 5%, а январскую будем платить в феврале, так что - до февраля!

Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 13:52

  Ferlakur написав:
  clientage написав:
  Surz написав:Акция по Б5 закончилась, а так все катило

А мож подождать до 10..15 числа?
Прошлый раз аХция стартанула тож дето в 10х числах, причем с уведомлением задним числом :)

Почему до 10...15? Надеюсь, декабрьскую коммуналку все оплатили еще до нового года и получили свои 5%, а январскую будем платить в феврале, так что - до февраля!

Нее, я предоплатой не балуюсь
Я могу и до лета подождать с оплатой, сразу за полгода. Вот у меня ток один субсидант есть, он чуток кипишует. Там дето пеню собрались весною вводить, типа 0.01% за день просрочки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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