А мож подождать до 10..15 числа?
Прошлый раз аХция стартанула тож дето в 10х числах, причем с уведомлением задним числом
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 січ, 2019 13:22
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
А мож подождать до 10..15 числа?
Прошлый раз аХция стартанула тож дето в 10х числах, причем с уведомлением задним числом
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 січ, 2019 13:41
Почему до 10...15? Надеюсь, декабрьскую коммуналку все оплатили еще до нового года и получили свои 5%, а январскую будем платить в феврале, так что - до февраля!
Додано: Суб 05 січ, 2019 13:52
Нее, я предоплатой не балуюсь
Я могу и до лета подождать с оплатой, сразу за полгода. Вот у меня ток один субсидант есть, он чуток кипишует. Там дето пеню собрались весною вводить, типа 0.01% за день просрочки
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 січ, 2019 14:47
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Подскажите, пожалуйста, есть ли в тас24 или тас2у возможность пополнить б5 или ощадный с чужой карты бесплатно р2р? Что-то ничего такого не нашёл.
Число зверя - 9,99
Додано: Суб 05 січ, 2019 14:58
Додано: Суб 05 січ, 2019 15:01
Что это, в смс, сумма задолженности льготного периода одна, а в тас2ю на 300 грн меньше? Тася празднует еще,после 10~го посмотреть?)
Додано: Суб 05 січ, 2019 15:09
Ищите щительнее, в ТАС2Ю
Сначала нуна чужую карту зарегить в ТАС2Ю, перезайти в апликуху и тока тада уже делать пополняху или на Б5 или на Сбер
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 січ, 2019 15:25
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Так вот в чём дело... Мою моню не регистрирует, только гривну туда-сюда гоняет. Пробовал много раз, повторно заходил. А без регистрации карты никак?
Число зверя - 9,99
Додано: Суб 05 січ, 2019 15:27
Никак. Попробуйте зарегить серез вэб-ТАС2Ю, у меня так с Идеей получилось
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 05 січ, 2019 15:30
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Тас2ю часто глючит, особенно по выходным, пробуйте позже
Зараз переглядають цей форум: Doubting Thomas, yuriyyerin і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|