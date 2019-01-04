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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 січ, 2019 15:45
clientage написав:
Попробуйте зарегить через вэб-ТАС2Ю, у меня так с Идеей получилось
Так только через веб-тас2у и пробую, на телефон приложение устанавливаться отказывается, пишет, что устройство не поддерживается, хотя моня, алла и даже тас24 ставится и нормально работает. А в тас24 никак р2р не загнать?
Пока с мони загоняю, но мало ли, что эти товарищи учудят. После последней резки кешбеков от них можно ожидать чего угодно
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Додано: Суб 05 січ, 2019 15:47
mihasik написав:
Что это, в смс, сумма задолженности льготного периода одна, а в тас2ю на 300 грн меньше? Тася празднует еще,после 10~го посмотреть?)
А в тас24 вчера вообще третья была.
Решил ждать пока устаканится, видать ещё в угаре новогоднем
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:06
Расчитался в Сильпо с помощью телефона картой викенд за кредитные, MCC код 5411, кешбек пришел в смс 2%,горячка с недоумением разводит руками и не знают почему, зафиксировали обращение.
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югин
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:12
югин написав:
Расчитался в Сильпо с помощью телефона картой викенд за кредитные, MCC код 5411, кешбек пришел в смс 2%,горячка с недоумением разводит руками и не знают почему, зафиксировали обращение.
Г-Пэй или непосредственно картой?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 05 січ, 2019 17:24
югин написав:
Расчитался в Сильпо с помощью телефона картой викенд за кредитные, MCC код 5411, кешбек пришел в смс 2%,горячка с недоумением разводит руками и не знают почему, зафиксировали обращение.
Через сильпо-приложение оплата через QR идёт как "оплата в интернете"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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