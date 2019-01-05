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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2267226822692270

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  clientage написав:Попробуйте зарегить через вэб-ТАС2Ю, у меня так с Идеей получилось :)

Так только через веб-тас2у и пробую, на телефон приложение устанавливаться отказывается, пишет, что устройство не поддерживается, хотя моня, алла и даже тас24 ставится и нормально работает. А в тас24 никак р2р не загнать?
Пока с мони загоняю, но мало ли, что эти товарищи учудят. После последней резки кешбеков от них можно ожидать чего угодно :(
Число зверя - 9,99
Gas
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 15:47

  mihasik написав:Что это, в смс, сумма задолженности льготного периода одна, а в тас2ю на 300 грн меньше? Тася празднует еще,после 10~го посмотреть?)

А в тас24 вчера вообще третья была.
Решил ждать пока устаканится, видать ещё в угаре новогоднем :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Расчитался в Сильпо с помощью телефона картой викенд за кредитные, MCC код 5411, кешбек пришел в смс 2%,горячка с недоумением разводит руками и не знают почему, зафиксировали обращение.
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югин
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:12

  югин написав:Расчитался в Сильпо с помощью телефона картой викенд за кредитные, MCC код 5411, кешбек пришел в смс 2%,горячка с недоумением разводит руками и не знают почему, зафиксировали обращение.

Г-Пэй или непосредственно картой?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 17:24

  югин написав:Расчитался в Сильпо с помощью телефона картой викенд за кредитные, MCC код 5411, кешбек пришел в смс 2%,горячка с недоумением разводит руками и не знают почему, зафиксировали обращение.

Через сильпо-приложение оплата через QR идёт как "оплата в интернете"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:03

  Вкладчик1234 написав:
  югин написав:Расчитался в Сильпо с помощью телефона картой викенд за кредитные, MCC код 5411, кешбек пришел в смс 2%,горячка с недоумением разводит руками и не знают почему, зафиксировали обращение.

Через сильпо-приложение оплата через QR идёт как "оплата в интернете"

31.12.2018 расплачивался таким же способом, но картой Б5, начислило кешбек 2%, если бы была оплата в интернете, кешбек бы был 1% для Б5!И МСС код 5411 это продуктовый магазин!
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югин
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:07

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

югин написав:картой Б5, начислило кешбек 2%, если бы была оплата в интернете, кешбек бы был 1% !
Для Б5 главное мсс, а интернет или нет значения не имеет
Востаннє редагувалось Aps в Суб 05 січ, 2019 18:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 18:13

  югин написав:
  Вкладчик1234 написав:
  югин написав:Расчитался в Сильпо с помощью телефона картой викенд за кредитные, MCC код 5411, кешбек пришел в смс 2%,горячка с недоумением разводит руками и не знают почему, зафиксировали обращение.

Через сильпо-приложение оплата через QR идёт как "оплата в интернете"

31.12.2018 расплачивался таким же способом, но картой Б5, начислило кешбек 2%, если бы была оплата в интернете, кешбек бы был 1% для Б5!И МСС код 5411 это продуктовый магазин!

Логика - не ваш конёк. И "спасибо", что вынесли все лайфхаки оплаты в Сильпо на уровень техподдержки из-за своего непонимания сути вопроса. Вот, честно, нах...?

Ну спросили бы здесь - вам бы ответили...

Я по будням после запуска приложения Сильпо плачу Б5 через приложение. По выходным - WC картой или GPay. Хотя разница между этими методами в доходности всего 0,5%.

Можно и WC по будням через приложение, но не хочу небольшой лимит этой карты палить..
Vorlon
 
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