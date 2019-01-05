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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 січ, 2019 20:40
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:34
народ а какой механизм использования этой Б5 (кешбек)?
пользуюсь моно, но думаю пора сваливать от котобанды, понял что тут все не так очевидно (понятно). Где-то можно посмотреть пример как все это работает? но понятно не банковские пдфки
Додано: Суб 05 січ, 2019 23:20
А дело как известно в шляпе. Я когда такое делал то тоже погонял по несколько раз туда сюда гривенник на одной карте, второй ,третьей и когда надоело звоню на подогретую и спрашиваю ,мол чего происходит? А дамочка и говорит человеческим языком всё очень просто,оно и сейчас продолжает происходить .И вот вижу ещё раз и ещё раз оказывается что обычно для пред авторизации списывается 1 грн как услуга/покупка ,а если по анальной схеме то проводят это как Р2Р. И пытались списать по 6 грн.(соответственно 1 мою и 5 за перевод)вот оно и вышло,что отлуп во всех банках прошёл из-за не хватки средств.
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