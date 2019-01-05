Додано: Суб 05 січ, 2019 23:20

Gas написав: clientage написав: нуна зарегить в ТАС2Ю нуна зарегить в ТАС2Ю

Так вот в чём дело... Так вот в чём дело...

А дело как известно в шляпе.Я когда такое делал то тоже погонял по несколько раз туда сюда гривенник на одной карте, второй ,третьей и когда надоело звоню на подогретую и спрашиваю ,мол чего происходит? А дамочка и говорит человеческим языком всё очень просто,оно и сейчас продолжает происходить .И вот вижу ещё раз и ещё разоказывается что обычно для пред авторизации списывается 1 грн как услуга/покупка ,а если по анальной схеме то проводят это как Р2Р. И пытались списать по 6 грн.(соответственно 1 мою и 5 за перевод)вот оно и вышло,что отлуп во всех банках прошёл из-за не хватки средств.