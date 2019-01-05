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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2268226922702271

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 20:40

  mihasik написав:Если нет нфс, пройдет оплата?

Да
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 22:34

народ а какой механизм использования этой Б5 (кешбек)?

пользуюсь моно, но думаю пора сваливать от котобанды, понял что тут все не так очевидно (понятно). Где-то можно посмотреть пример как все это работает? но понятно не банковские пдфки
Starter
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 січ, 2019 23:20

  Gas написав:
  clientage написав: нуна зарегить в ТАС2Ю

Так вот в чём дело...
А дело как известно в шляпе. :lol: Я когда такое делал то тоже погонял по несколько раз туда сюда гривенник на одной карте, второй ,третьей и когда надоело звоню на подогретую и спрашиваю ,мол чего происходит? А дамочка и говорит человеческим языком всё очень просто,оно и сейчас продолжает происходить .И вот вижу ещё раз и ещё раз :?: оказывается что обычно для пред авторизации списывается 1 грн как услуга/покупка ,а если по анальной схеме то проводят это как Р2Р. И пытались списать по 6 грн.(соответственно 1 мою и 5 за перевод)вот оно и вышло,что отлуп во всех банках прошёл из-за не хватки средств.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 00:26

  Starter написав:народ а какой механизм использования этой Б5 (кешбек)?

пользуюсь моно, но думаю пора сваливать от котобанды, понял что тут все не так очевидно (понятно). Где-то можно посмотреть пример как все это работает? но понятно не банковские пдфки

Если опыт только п24 и моно, то тут по другому. Нужно привыкнуть)
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 00:26

  Starter написав:народ а какой механизм использования этой Б5 (кешбек)?

пользуюсь моно, но думаю пора сваливать от котобанды, понял что тут все не так очевидно (понятно). Где-то можно посмотреть пример как все это работает? но понятно не банковские пдфки

В5 доволі простий продукт зрозуміти його можна навіть з банківський pdf. На гілці обговорюється уже 4-й рік. Читайте першоджерела, задавайте конкретні питання.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:03

  югин написав:
  Вкладчик1234 написав:
  югин написав:Расчитался в Сильпо с помощью телефона картой викенд за кредитные, MCC код 5411, кешбек пришел в смс 2%,горячка с недоумением разводит руками и не знают почему, зафиксировали обращение.

Через сильпо-приложение оплата через QR идёт как "оплата в интернете"

31.12.2018 расплачивался таким же способом, но картой Б5, начислило кешбек 2%, если бы была оплата в интернете, кешбек бы был 1% для Б5!И МСС код 5411 это продуктовый магазин!


Если оплата в инернете на продуктовом MCC? то 1 или 2 или 3? (викенд - 3%, Б5 - 1%)

я спрашивал раньше, никто не ответил. И представители банка не знают.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 01:40

  proftpd66 написав:Если оплата в инернете на продуктовом MCC? то 1 или 2 или 3? (викенд - 3%, Б5 - 1%)

Лише одна з карток реагує на MCC і вона не враховує тип операції, інша навпаки. Продукту, де одночасно враховувалося б і те, і інше у ТАСа немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  klug написав:задавайте конкретні питання.

ну мне без карты сложно чего-то конкретное спросить. +ездить получать через полукраины вслепую тоже не сильно интересно.

по моно/кешу все просто сделано, в приложухе есть отдел где все операции с кешем видно, набрал 100грн можно кидать кеш на карту в виде денег. тут чет не въезжаю в систему, все ждут конца месяца потом хп что происходит)
Starter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:11

  Starter написав:
  klug написав:задавайте конкретні питання.

ну мне без карты сложно чего-то конкретное спросить. +ездить получать через полукраины вслепую тоже не сильно интересно.

по моно/кешу все просто сделано, в приложухе есть отдел где все операции с кешем видно, набрал 100грн можно кидать кеш на карту в виде денег. тут чет не въезжаю в систему, все ждут конца месяца потом хп что происходит)

Если хотите что-то типа моно, но не испорченное - то тогда абанк.
Плюс учтите, что ТАС довольно скупой на кредитные лимиты со старта. Но в процессе использования регулярно повышает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:14

  proftpd66 написав:Если оплата в инернете на продуктовом MCC? то 1 или 2 или 3? (викенд - 3%, Б5 - 1%)

я спрашивал раньше, никто не ответил. И представители банка не знают.

Для Б5 - нет разницы "интернет" или "POS". Там только mcc важен.
Для Вики - там есть разделение на свои-кредитные, и будний-выходной, интернет-ПОС
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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