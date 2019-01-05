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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 січ, 2019 20:40
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 05 січ, 2019 22:34
народ а какой механизм использования этой Б5 (кешбек)?
пользуюсь моно, но думаю пора сваливать от котобанды, понял что тут все не так очевидно (понятно). Где-то можно посмотреть пример как все это работает? но понятно не банковские пдфки
Додано: Суб 05 січ, 2019 23:20
А дело как известно в шляпе. Я когда такое делал то тоже погонял по несколько раз туда сюда гривенник на одной карте, второй ,третьей и когда надоело звоню на подогретую и спрашиваю ,мол чего происходит? А дамочка и говорит человеческим языком всё очень просто,оно и сейчас продолжает происходить .И вот вижу ещё раз и ещё раз оказывается что обычно для пред авторизации списывается 1 грн как услуга/покупка ,а если по анальной схеме то проводят это как Р2Р. И пытались списать по 6 грн.(соответственно 1 мою и 5 за перевод)вот оно и вышло,что отлуп во всех банках прошёл из-за не хватки средств.
Додано: Нед 06 січ, 2019 00:26
Если опыт только п24 и моно, то тут по другому. Нужно привыкнуть)
Додано: Нед 06 січ, 2019 00:26
В5 доволі простий продукт зрозуміти його можна навіть з банківський pdf. На гілці обговорюється уже 4-й рік. Читайте першоджерела, задавайте конкретні питання.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 06 січ, 2019 01:03
Если оплата в инернете на продуктовом MCC? то 1 или 2 или 3? (викенд - 3%, Б5 - 1%)
я спрашивал раньше, никто не ответил. И представители банка не знают.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Нед 06 січ, 2019 01:40
Лише одна з карток реагує на MCC і вона не враховує тип операції, інша навпаки. Продукту, де одночасно враховувалося б і те, і інше у ТАСа немає.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Нед 06 січ, 2019 12:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
ну мне без карты сложно чего-то конкретное спросить. +ездить получать через полукраины вслепую тоже не сильно интересно.
по моно/кешу все просто сделано, в приложухе есть отдел где все операции с кешем видно, набрал 100грн можно кидать кеш на карту в виде денег. тут чет не въезжаю в систему, все ждут конца месяца потом хп что происходит)
Додано: Нед 06 січ, 2019 12:11
Если хотите что-то типа моно, но не испорченное - то тогда абанк.
Плюс учтите, что ТАС довольно скупой на кредитные лимиты со старта. Но в процессе использования регулярно повышает
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 06 січ, 2019 12:14
Для Б5 - нет разницы "интернет" или "POS". Там только mcc важен.
Для Вики - там есть разделение на свои-кредитные, и будний-выходной, интернет-ПОС
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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