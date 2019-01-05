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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 12:21
Starter написав:
народ а какой механизм использования этой Б5 (кешбек)?
Всё предельно просто. Пользуетесь картой везде и за каждую торговую операцию в счёт кредита автоматически получаете чистыми кэшбек 2% (супермаркеты и АЗС) или 1% (всё остальное) на бонусный счёт (после проводки операции по счёту). По желанию выводите накопившиеся бонусы на счёт карты (то есть гасите ими кредит), но не реже раза в квартал. Ибо в конце каждого они сгорают. В месяц не более 1046,50 грн. можно вывести.
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Vorlon
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Додано: Нед 06 січ, 2019 12:29
Вкладчик1234 написав:
Если хотите что-то типа моно, но не испорченное - то тогда абанк.
Плюс учтите, что ТАС довольно скупой на кредитные лимиты со старта. Но в процессе использования регулярно повышает
ну мне в принципе интересно где денег больше, хотя хотелось бы и удобства (типа как в моно), пока двумя банками пользуюсь, но и там и там свои приколы, так что поиск продолжается...
+почитаю про этот абанк
а без кредитных кеш меньше дают?
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Starter
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Додано: Нед 06 січ, 2019 12:31
Starter написав:
а без кредитных кеш меньше дают?
Вообще не дают для Б5.
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Vorlon
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Додано: Нед 06 січ, 2019 12:42
Vorlon написав:
Всё предельно просто.
спасибо, так понятно стало)
Vorlon написав:
Вообще не дают для Б5.
это плохо, а то я счас безработствую. хотя моня/приват кредитных налили от души, но есть банки типа альфы, которые ничего не дали)
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Starter
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Додано: Нед 06 січ, 2019 12:45
Starter написав: Vorlon написав:
Всё предельно просто.
спасибо, так понятно стало)
Vorlon написав:
Вообще не дают для Б5.
это плохо, а то я счас безработствую. хотя моня/приват кредитных налили от души, но есть банки типа альфы, которые ничего не дали)
Если Алла не дала, то тазик точно не нальёт
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Stringer
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Додано: Нед 06 січ, 2019 12:57
Stringer написав:
Если Алла не дала, то тазик точно не нальёт
ну это и странно все. по монам/привату 130т суммарно кредитки, а какие-то вшивые банки даже 10-20 дать не хотят
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Starter
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Додано: Нед 06 січ, 2019 13:45
Starter написав:
по моно/кешу все просто сделано, в приложухе есть отдел где все операции с кешем видно, набрал 100грн можно кидать кеш на карту в виде денег.
Я на мони уже 3 месяц не могу насобирать сотку для вывода кэшбека. В декабре за кредитные %% порезали, а в январе зачислили в свинорылы.
По Вике от Таси кэшбеком не обижает, хоть и кредлима нет. Но тоже есть порог 50 грн, ниже его не выведешь насколько понял.
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MASolomko
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Додано: Нед 06 січ, 2019 13:46
Starter написав: Stringer написав:
Если Алла не дала, то тазик точно не нальёт
ну это и странно все. по монам/привату 130т суммарно кредитки, а какие-то вшивые банки даже 10-20 дать не хотят
Дык тот факт что у вас уже есть есть такие лимиты при отсутствии работы как раз и является для других банков огромным минусом в оценке вас как потенциального клиента. Они видят риск, что вы не отдадите если возьмите ещё больше и перестраховываются
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Flamingo
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