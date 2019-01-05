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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2269227022712272

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:21

  Starter написав:народ а какой механизм использования этой Б5 (кешбек)?

Всё предельно просто. Пользуетесь картой везде и за каждую торговую операцию в счёт кредита автоматически получаете чистыми кэшбек 2% (супермаркеты и АЗС) или 1% (всё остальное) на бонусный счёт (после проводки операции по счёту). По желанию выводите накопившиеся бонусы на счёт карты (то есть гасите ими кредит), но не реже раза в квартал. Ибо в конце каждого они сгорают. В месяц не более 1046,50 грн. можно вывести.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Вкладчик1234 написав:Если хотите что-то типа моно, но не испорченное - то тогда абанк.
Плюс учтите, что ТАС довольно скупой на кредитные лимиты со старта. Но в процессе использования регулярно повышает

ну мне в принципе интересно где денег больше, хотя хотелось бы и удобства (типа как в моно), пока двумя банками пользуюсь, но и там и там свои приколы, так что поиск продолжается...

+почитаю про этот абанк

а без кредитных кеш меньше дают?
Starter
 
Повідомлень: 18
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:31

  Starter написав:а без кредитных кеш меньше дают?

Вообще не дают для Б5.
Vorlon
 
Повідомлень: 6312
З нами з: 14.06.13
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:42

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Vorlon написав:Всё предельно просто.

спасибо, так понятно стало)

  Vorlon написав:Вообще не дают для Б5.

это плохо, а то я счас безработствую. хотя моня/приват кредитных налили от души, но есть банки типа альфы, которые ничего не дали)
Starter
 
Повідомлень: 18
З нами з: 01.12.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:45

  Starter написав:
  Vorlon написав:Всё предельно просто.

спасибо, так понятно стало)

  Vorlon написав:Вообще не дают для Б5.

это плохо, а то я счас безработствую. хотя моня/приват кредитных налили от души, но есть банки типа альфы, которые ничего не дали)

Если Алла не дала, то тазик точно не нальёт
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 12:57

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Stringer написав:Если Алла не дала, то тазик точно не нальёт

ну это и странно все. по монам/привату 130т суммарно кредитки, а какие-то вшивые банки даже 10-20 дать не хотят
Starter
 
Повідомлень: 18
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:45

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Starter написав:по моно/кешу все просто сделано, в приложухе есть отдел где все операции с кешем видно, набрал 100грн можно кидать кеш на карту в виде денег.
Я на мони уже 3 месяц не могу насобирать сотку для вывода кэшбека. В декабре за кредитные %% порезали, а в январе зачислили в свинорылы.

По Вике от Таси кэшбеком не обижает, хоть и кредлима нет. Но тоже есть порог 50 грн, ниже его не выведешь насколько понял.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 13:46

  Starter написав:
  Stringer написав:Если Алла не дала, то тазик точно не нальёт

ну это и странно все. по монам/привату 130т суммарно кредитки, а какие-то вшивые банки даже 10-20 дать не хотят

Дык тот факт что у вас уже есть есть такие лимиты при отсутствии работы как раз и является для других банков огромным минусом в оценке вас как потенциального клиента. Они видят риск, что вы не отдадите если возьмите ещё больше и перестраховываются
Flamingo
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