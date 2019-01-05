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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 12:21
Starter написав:
народ а какой механизм использования этой Б5 (кешбек)?
Всё предельно просто. Пользуетесь картой везде и за каждую торговую операцию в счёт кредита автоматически получаете чистыми кэшбек 2% (супермаркеты и АЗС) или 1% (всё остальное) на бонусный счёт (после проводки операции по счёту). По желанию выводите накопившиеся бонусы на счёт карты (то есть гасите ими кредит), но не реже раза в квартал. Ибо в конце каждого они сгорают. В месяц не более 1046,50 грн. можно вывести.
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Vorlon
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Додано: Нед 06 січ, 2019 12:29
Вкладчик1234 написав:
Если хотите что-то типа моно, но не испорченное - то тогда абанк.
Плюс учтите, что ТАС довольно скупой на кредитные лимиты со старта. Но в процессе использования регулярно повышает
ну мне в принципе интересно где денег больше, хотя хотелось бы и удобства (типа как в моно), пока двумя банками пользуюсь, но и там и там свои приколы, так что поиск продолжается...
+почитаю про этот абанк
а без кредитных кеш меньше дают?
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Starter
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Додано: Нед 06 січ, 2019 12:31
Starter написав:
а без кредитных кеш меньше дают?
Вообще не дают для Б5.
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Vorlon
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Додано: Нед 06 січ, 2019 12:42
Vorlon написав:
Всё предельно просто.
спасибо, так понятно стало)
Vorlon написав:
Вообще не дают для Б5.
это плохо, а то я счас безработствую. хотя моня/приват кредитных налили от души, но есть банки типа альфы, которые ничего не дали)
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Starter
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Додано: Нед 06 січ, 2019 12:45
Starter написав: Vorlon написав:
Всё предельно просто.
спасибо, так понятно стало)
Vorlon написав:
Вообще не дают для Б5.
это плохо, а то я счас безработствую. хотя моня/приват кредитных налили от души, но есть банки типа альфы, которые ничего не дали)
Если Алла не дала, то тазик точно не нальёт
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Stringer
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Додано: Нед 06 січ, 2019 12:57
Stringer написав:
Если Алла не дала, то тазик точно не нальёт
ну это и странно все. по монам/привату 130т суммарно кредитки, а какие-то вшивые банки даже 10-20 дать не хотят
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Starter
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Додано: Нед 06 січ, 2019 13:45
Starter написав:
по моно/кешу все просто сделано, в приложухе есть отдел где все операции с кешем видно, набрал 100грн можно кидать кеш на карту в виде денег.
Я на мони уже 3 месяц не могу насобирать сотку для вывода кэшбека. В декабре за кредитные %% порезали, а в январе зачислили в свинорылы.
По Вике от Таси кэшбеком не обижает, хоть и кредлима нет. Но тоже есть порог 50 грн, ниже его не выведешь насколько понял.
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MASolomko
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Додано: Нед 06 січ, 2019 13:46
Starter написав: Stringer написав:
Если Алла не дала, то тазик точно не нальёт
ну это и странно все. по монам/привату 130т суммарно кредитки, а какие-то вшивые банки даже 10-20 дать не хотят
Дык тот факт что у вас уже есть есть такие лимиты при отсутствии работы как раз и является для других банков огромным минусом в оценке вас как потенциального клиента. Они видят риск, что вы не отдадите если возьмите ещё больше и перестраховываются
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Flamingo
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Додано: Нед 06 січ, 2019 13:57
MASolomko написав:
Я на мони уже 3 месяц не могу насобирать сотку для вывода кэшбека. В декабре за кредитные %% порезали, а в январе зачислили в свинорылы.
у меня похожая ситуация) висит 40грн кеша, но за 1% мне неинтересно играться. еще недавно две карты на полную работали. вику может бы взял, но пока по предварительным расчетам, вроде профита никакого не вижу, так как там абонка его съедает
Flamingo написав:
Они видят риск, что вы не отдадите если возьмите ещё больше и перестраховываются
да какие там риски? могли бы и пару тысяч дать, не буду же из-за их дешманских кредиток в невозвраты играться)
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Starter
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Додано: Нед 06 січ, 2019 14:30
MASolomko написав:
По Вике от Таси кэшбеком не обижает, хоть и кредлима нет. Но тоже есть порог 50 грн, ниже его не выведешь насколько понял.
По б5 выводить можно от 1 грн, по вике лимита вроде вообще нет, мне в прошлом месяце пришло 37 коп (лимит не налили, просто протестил как в инэте работает).
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Surz
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