Та что-то уже года 2 не повышает. ((( Или необходимо индивидуально запрос на увеличение лимита подавать?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 14:32
Додано: Нед 06 січ, 2019 14:49
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Выводить с Бонусного можно хоть каждый день, минимально начисляется 1грн (в т.ч. налоги), соответственно её и можно сразу вывести. При выводе будут удержаны налоги, т.е. вот с 1грн на Бонусном вы получите 81коп чистыми
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 06 січ, 2019 15:19
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Нед 06 січ, 2019 15:23
Процедуры "подачи запроса" нет, повышают сами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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