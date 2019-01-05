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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2270227122722273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:32

  Вкладчик1234 написав: Но в процессе использования регулярно повышает

Та что-то уже года 2 не повышает. ((( Или необходимо индивидуально запрос на увеличение лимита подавать?
arkavs
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 14:49

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  MASolomko написав:Но тоже есть порог 50 грн, ниже его не выведешь насколько понял.

Выводить с Бонусного можно хоть каждый день, минимально начисляется 1грн (в т.ч. налоги), соответственно её и можно сразу вывести. При выводе будут удержаны налоги, т.е. вот с 1грн на Бонусном вы получите 81коп чистыми
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Starter написав:вику может бы взял, но пока по предварительным расчетам, вроде профита никакого не вижу, так как там абонка его съедает...
Ну, ждите акцию, когда Вику можно бесплатно на год оформить. Весной может запустят.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 15:23

  arkavs написав:
  Вкладчик1234 написав: Но в процессе использования регулярно повышает

Та что-то уже года 2 не повышает. ((( Или необходимо индивидуально запрос на увеличение лимита подавать?

Процедуры "подачи запроса" нет, повышают сами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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