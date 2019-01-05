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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 14:32
Вкладчик1234 написав:
Но в процессе использования регулярно повышает
Та что-то уже года 2 не повышает. ((( Или необходимо индивидуально запрос на увеличение лимита подавать?
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arkavs
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Додано: Нед 06 січ, 2019 14:49
MASolomko написав:
Но тоже есть порог 50 грн, ниже его не выведешь насколько понял.
Выводить с Бонусного можно хоть каждый день, минимально начисляется 1грн (в т.ч. налоги), соответственно её и можно сразу вывести. При выводе будут удержаны налоги, т.е. вот с 1грн на Бонусном вы получите 81коп чистыми
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 06 січ, 2019 15:19
Starter написав:
вику может бы взял, но пока по предварительным расчетам, вроде профита никакого не вижу, так как там абонка его съедает...
Ну, ждите акцию, когда Вику можно бесплатно на год оформить. Весной может запустят.
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MASolomko
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Додано: Нед 06 січ, 2019 15:23
arkavs написав: Вкладчик1234 написав:
Но в процессе использования регулярно повышает
Та что-то уже года 2 не повышает. ((( Или необходимо индивидуально запрос на увеличение лимита подавать?
Процедуры "подачи запроса" нет, повышают сами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 06 січ, 2019 15:54
MASolomko написав:
Ну, ждите акцию, когда Вику можно бесплатно на год оформить. Весной может запустят.
я всегда об этом задним числом узнаю) +ехать сравнительно далеко это заранее надо знать об акции, чтобы подготовиться(
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Starter
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Додано: Нед 06 січ, 2019 16:17
Flamingo написав:
Дык тот факт что у вас уже есть есть такие лимиты при отсутствии работы как раз и является для других банков огромным минусом в оценке вас как потенциального клиента.
В подробной инфе из УБКИ отображается не только кредитные лимиты по всем картам, но и суммы использованных кредитов по каждому месяцу + обязательные платежи + просрочки. Из всей этой информации видна кредитная нагрузка по клиенту и насколько он добросовестно выполняет свои обязанности. При правильном индивидуальном подходе - можно наливать поболее 1000грн. Но банк предпочитает всех под одну гребенку... прям корезоид какой-то
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
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Додано: Нед 06 січ, 2019 16:18
arkavs написав: Вкладчик1234 написав:
Но в процессе использования регулярно повышает
Та что-то уже года 2 не повышает. ((( Или необходимо индивидуально запрос на увеличение лимита подавать?
Может вы свинорылите, не выходите за рамки льготного периода, пользуетесь их ресурсом бесплатно...
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Boundless
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Додано: Нед 06 січ, 2019 17:42
klug написав: proftpd66 написав:
Если оплата в инернете на продуктовом MCC? то 1 или 2 или 3? (викенд - 3%, Б5 - 1%)
Лише одна з карток реагує на MCC і вона не враховує тип операції, інша навпаки. Продукту, де одночасно враховувалося б і те, і інше у ТАСа немає.
Вкладчик1234 написав: proftpd66 написав:
Если оплата в инернете на продуктовом MCC? то 1 или 2 или 3? (викенд - 3%, Б5 - 1%)
я спрашивал раньше, никто не ответил. И представители банка не знают.
Для Б5 - нет разницы "интернет" или "POS". Там только mcc важен.
Для Вики - там есть разделение на свои-кредитные, и будний-выходной, интернет-ПОС
Спасибо, мне говорили иначе. Что Б5 будет 1% для всего интернета.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
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proftpd66
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