Та что-то уже года 2 не повышает. ((( Или необходимо индивидуально запрос на увеличение лимита подавать?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 14:32
Додано: Нед 06 січ, 2019 14:49
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Выводить с Бонусного можно хоть каждый день, минимально начисляется 1грн (в т.ч. налоги), соответственно её и можно сразу вывести. При выводе будут удержаны налоги, т.е. вот с 1грн на Бонусном вы получите 81коп чистыми
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 06 січ, 2019 15:19
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Нед 06 січ, 2019 15:23
Процедуры "подачи запроса" нет, повышают сами
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 06 січ, 2019 15:54
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Нед 06 січ, 2019 16:17
В подробной инфе из УБКИ отображается не только кредитные лимиты по всем картам, но и суммы использованных кредитов по каждому месяцу + обязательные платежи + просрочки. Из всей этой информации видна кредитная нагрузка по клиенту и насколько он добросовестно выполняет свои обязанности. При правильном индивидуальном подходе - можно наливать поболее 1000грн. Но банк предпочитает всех под одну гребенку... прям корезоид какой-то
Отправлено с моей тетрадки в клеточку с помощью бумажного самолетика.
Додано: Нед 06 січ, 2019 16:18
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Может вы свинорылите, не выходите за рамки льготного периода, пользуетесь их ресурсом бесплатно...
.......
Додано: Нед 06 січ, 2019 17:42
Спасибо, мне говорили иначе. Что Б5 будет 1% для всего интернета.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
Додано: Нед 06 січ, 2019 20:46
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
а как обстоят дела с перевыпуском вики, лимит заново устанавливается или можно попросить оставить то шо есть без пересмотра?
Додано: Нед 06 січ, 2019 22:02
В теории вы все правильно пишите, но вот практика показывает обратное. Мне Моня из-за большой кредитной нагрузки не давал лимит полгода. Это при том что та же Алла в тот же период налила 50 кГрн. Также полтинник был в Привате, столько же в абанке, 25 в тасе и 36 в идее. Кредитами пользуюсь с 2008, за все время не было не то что просрочки - выпадения из Грейса ни разу. Реальных долг по кредиткам в районе 10% от лимитов. При этом есть и машина и квартира и семья. И Скан загранпаспорта с ежегодными 2-3 поездками по миру (не Турция и не Египет) посылал, но каждый запрос на кред. лимит - даже смешной 1-2 кГрн. заканчивается ответом "ваша кредитная нагрузка слишком велика - снизите нагрузку - обращайтесь". Обнулил лимит по абанке. Результат тот же. И только когда закрыл идейную билявку - процесс пошёл. Так что по моему мнению банки мало обращают внимания на реальный долг по картам, а вот выделенный лимит ними учитывается 100%
|