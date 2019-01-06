Додано: Нед 06 січ, 2019 22:02

-rx- написав: Flamingo написав: Дык тот факт что у вас уже есть есть такие лимиты при отсутствии работы как раз и является для других банков огромным минусом в оценке вас как потенциального клиента. Дык тот факт что у вас уже есть есть такие лимиты при отсутствии работы как раз и является для других банков огромным минусом в оценке вас как потенциального клиента.

В подробной инфе из УБКИ отображается не только кредитные лимиты по всем картам, но и суммы использованных кредитов по каждому месяцу + обязательные платежи + просрочки. Из всей этой информации видна кредитная нагрузка по клиенту и насколько он добросовестно выполняет свои обязанности. При правильном индивидуальном подходе - можно наливать поболее 1000грн. Но банк предпочитает всех под одну гребенку... прям корезоид какой-то В подробной инфе из УБКИ отображается не только кредитные лимиты по всем картам, но и суммы использованных кредитов по каждому месяцу + обязательные платежи + просрочки. Из всей этой информации видна кредитная нагрузка по клиенту и насколько он добросовестно выполняет свои обязанности. При правильном индивидуальном подходе - можно наливать поболее 1000грн. Но банк предпочитает всех под одну гребенку... прям корезоид какой-то

В теории вы все правильно пишите, но вот практика показывает обратное. Мне Моня из-за большой кредитной нагрузки не давал лимит полгода. Это при том что та же Алла в тот же период налила 50 кГрн. Также полтинник был в Привате, столько же в абанке, 25 в тасе и 36 в идее. Кредитами пользуюсь с 2008, за все время не было не то что просрочки - выпадения из Грейса ни разу. Реальных долг по кредиткам в районе 10% от лимитов. При этом есть и машина и квартира и семья. И Скан загранпаспорта с ежегодными 2-3 поездками по миру (не Турция и не Египет) посылал, но каждый запрос на кред. лимит - даже смешной 1-2 кГрн. заканчивается ответом "ваша кредитная нагрузка слишком велика - снизите нагрузку - обращайтесь". Обнулил лимит по абанке. Результат тот же. И только когда закрыл идейную билявку - процесс пошёл. Так что по моему мнению банки мало обращают внимания на реальный долг по картам, а вот выделенный лимит ними учитывается 100%