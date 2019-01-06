В прошлом и этом году WC бесплатно оформляли к черной пятницы (где-то с 15 по 23 ноября). В добавок весной прошлого года была акция по WC (не помню к какому празднику раздавали).
Заявку на оформление карты с последующим заполнением анкеты можно подать через сайт + получить приветственные грошинята. С телефона советую с этим не играться, только с ПК. С момента прихода именной карты в отделение или оставления заявки на WC есть месяц, чтобы карту забрать в желаемом отделении. Главное заявку на карту подать в акционные сроки и тогда год можно пользоваться бесплатно.