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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 06 січ, 2019 23:44
Starter написав:
...это заранее надо знать об акции, чтобы подготовиться(
В прошлом и этом году WC бесплатно оформляли к черной пятницы (где-то с 15 по 23 ноября). В добавок весной прошлого года была акция по WC (не помню к какому празднику раздавали).
Заявку на оформление карты с последующим заполнением анкеты можно подать через сайт + получить приветственные грошинята. С телефона советую с этим не играться, только с ПК. С момента прихода именной карты в отделение или оставления заявки на WC есть месяц, чтобы карту забрать в желаемом отделении. Главное заявку на карту подать в акционные сроки и тогда год можно пользоваться бесплатно.
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MASolomko
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Додано: Пон 07 січ, 2019 06:52
Boundless написав: arkavs написав: Вкладчик1234 написав:
Но в процессе использования регулярно повышает
Та что-то уже года 2 не повышает. ((( Или необходимо индивидуально запрос на увеличение лимита подавать?
Может вы свинорылите, не выходите за рамки льготного периода, пользуетесь их ресурсом бесплатно...
А как по другому?
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guntherhouse777
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Додано: Пон 07 січ, 2019 10:35
guntherhouse777 у знакомого оф зп минималка, в моне дали со старта 5к, он постоянно гасит только минимальный платеж, сейчас у него лимит там 80к, почти весь выбран и он продолжает гасить только минимальный платеж
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Hack-Stock
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Додано: Пон 07 січ, 2019 10:43
Hack-Stock написав:guntherhouse777
у знакомого оф зп минималка, в моне дали со старта 5к, он постоянно гасит только минимальный платеж, сейчас у него лимит там 80к, почти весь выбран и он продолжает гасить только минимальный платеж
Шикарный спонсор.
Моне реально повезло с таким клиентом.
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curiousobro
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Додано: Пон 07 січ, 2019 11:26
curiousobro написав:
Моне реально повезло
Моне НЕреально повезло
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