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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Нед 06 січ, 2019 23:44

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Starter написав:...это заранее надо знать об акции, чтобы подготовиться(
В прошлом и этом году WC бесплатно оформляли к черной пятницы (где-то с 15 по 23 ноября). В добавок весной прошлого года была акция по WC (не помню к какому празднику раздавали).

Заявку на оформление карты с последующим заполнением анкеты можно подать через сайт + получить приветственные грошинята. С телефона советую с этим не играться, только с ПК. С момента прихода именной карты в отделение или оставления заявки на WC есть месяц, чтобы карту забрать в желаемом отделении. Главное заявку на карту подать в акционные сроки и тогда год можно пользоваться бесплатно.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 06:52

  Boundless написав:
arkavs написав:
  Вкладчик1234 написав: Но в процессе использования регулярно повышает

Та что-то уже года 2 не повышает. ((( Или необходимо индивидуально запрос на увеличение лимита подавать?

Может вы свинорылите, не выходите за рамки льготного периода, пользуетесь их ресурсом бесплатно...

А как по другому?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 10:35

guntherhouse777 у знакомого оф зп минималка, в моне дали со старта 5к, он постоянно гасит только минимальный платеж, сейчас у него лимит там 80к, почти весь выбран и он продолжает гасить только минимальный платеж
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 10:43

  Hack-Stock написав:guntherhouse777 у знакомого оф зп минималка, в моне дали со старта 5к, он постоянно гасит только минимальный платеж, сейчас у него лимит там 80к, почти весь выбран и он продолжает гасить только минимальный платеж

Шикарный спонсор.
Моне реально повезло с таким клиентом.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 11:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  curiousobro написав:Моне реально повезло

Моне НЕреально повезло :D
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-VICTOR-
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