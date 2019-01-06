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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 січ, 2019 20:53
Чи можна перекинути частину ліміту з Б5 на Вікенд картку? Реально?
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Додано: Пон 07 січ, 2019 21:19
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