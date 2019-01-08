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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 17:09

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  -VICTOR- написав:Моне НЕреально повезло


Универсалу. Там программа целая - за время оформления депо , д1вчина 3 раза пыталась впарить мне зростаючий вместо срочного. Для таких спонсоров ресурсы нужны, дешевые , чтобы разница была больше.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 20:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Чи можна перекинути частину ліміту з Б5 на Вікенд картку? Реально?
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 07 січ, 2019 21:19

tarasum
Нет.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 08:49

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Пудра простая в использовании как б5 или есть странности?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 09:24

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  2XL написав:Пудра простая в использовании как б5 или есть странности?

Простая: "Пудра", по сути, тот же продукт, что и Б5, только с другим дизайном и категориями кешбека.
sauvignon
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:47

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

СМС с динамическими паролями 3D Secure всем не приходят?
UPD Колцентр подтвердил, проблема при отправке на Киевстар
Востаннє редагувалось dengon в Сер 09 січ, 2019 09:53, всього редагувалось 1 раз.
dengon
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:49

dengon
Есть предположение, что только на Киевстар...
Vorlon
 
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