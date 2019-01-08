Универсалу. Там программа целая - за время оформления депо , д1вчина 3 раза пыталась впарить мне зростаючий вместо срочного. Для таких спонсоров ресурсы нужны, дешевые , чтобы разница была больше.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 07 січ, 2019 17:09
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Универсалу. Там программа целая - за время оформления депо , д1вчина 3 раза пыталась впарить мне зростаючий вместо срочного. Для таких спонсоров ресурсы нужны, дешевые , чтобы разница была больше.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Пон 07 січ, 2019 20:53
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Чи можна перекинути частину ліміту з Б5 на Вікенд картку? Реально?
Додано: Вів 08 січ, 2019 08:49
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Пудра простая в использовании как б5 или есть странности?
Размер имеет значение.
Додано: Вів 08 січ, 2019 09:24
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:47
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
СМС с динамическими паролями 3D Secure всем не приходят?
UPD Колцентр подтвердил, проблема при отправке на Киевстар
Востаннє редагувалось dengon в Сер 09 січ, 2019 09:53, всього редагувалось 1 раз.
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