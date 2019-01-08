Что за гривны проблем?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 15:19
Додано: Сер 09 січ, 2019 16:30
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Всем прывет, от перебезчиков с монобанды
Как понять вот это вот дело, ну вообще не фирштейн
"Страховка
В размере 1%, но не менее 20 грн., от наибольшей суммы задолженности по кредитному договору, возникшей на определенную дату в период с 1 числа по последнее число предыдущего месяца, в котором начинается соответствующий месячный период"
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:05
Не надо понимать, просто отказывайтесь
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:10
Igor3777 Отказаться от страховки до подписания договора на Б5 и соответственно не заключать и не подписывать договор страхования либо отказаться от страховки после подписания договора на Б5 и договора страхования, если менеджер в отделении настаивает на том, что без заключения договора страхования он не может оформить карту.
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:22
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Посмотрел сегодня СМС с операциями по Б5: за магазин и АЗС кэшбек указан 2% - это чисто для информативности?
Размер имеет значение.
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:26
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:26
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Ага, то есть ещё до подписания договора от этого можно отказаться ?
Спасибо
Не в Моно не в Привате с таким не сталкивался, какие то разговоры были в Альфе с этим, но ещё при оформлении отказался, в описании в инете об этом ничего не было.
Ещё вопрос, правильно я понял что выгоднее всего открывать карту в первых числах месяца ? (так будет возможность больше всего пользоваться кредлимом, в моне пофиг было, а тут некоторые в ветке отписались что 9 числа каждого месяца у них "старт", а до конца месяца загасится уже нужно, но тоже не пойму прикола, по аналогии с приватом в котором тоже 55 дней период, платить нужно не разве до 25 числа следующего месяца, после списания денег ?)
И влияет ли на начисление лимита, использование на данный момент кредлима в других банках, без вылета с грейса ?
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:36
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
тут полный аналог Привата, даже лучше: если 25е попадает на выходной, то срок погашения переносится дальше на ближайший рабочий.
Влияет, тут скоринг -- чистое гестапо, небойсь жалеют, шо им низзя кататься по родственникам и устраивать допросы с пристрастием чем занимается клиент, какие у него доходы, кто друзья и вааще зачем это ему деньги
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 09 січ, 2019 18:00
гривну закинуть на ощадный --->в кассе: снять с ощадного необходимое количество гривен требуемых для покупки суммы долларов. купить$. положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC
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