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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 15:19

  Alex_ki написав:Правильнее будет уже с ними и картой в кассу прийти)

Что за гривны проблем?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 16:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Всем прывет, от перебезчиков с монобанды

Как понять вот это вот дело, ну вообще не фирштейн

"Страховка
В размере 1%, но не менее 20 грн., от наибольшей суммы задолженности по кредитному договору, возникшей на определенную дату в период с 1 числа по последнее число предыдущего месяца, в котором начинается соответствующий месячный период"
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:05

  Igor3777 написав:Всем прывет, от перебезчиков с монобанды

Как понять вот это вот дело, ну вообще не фирштейн

"Страховка
В размере 1%, но не менее 20 грн., от наибольшей суммы задолженности по кредитному договору, возникшей на определенную дату в период с 1 числа по последнее число предыдущего месяца, в котором начинается соответствующий месячный период"


Не надо понимать, просто отказывайтесь :D
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:10

Igor3777 Отказаться от страховки до подписания договора на Б5 и соответственно не заключать и не подписывать договор страхования либо отказаться от страховки после подписания договора на Б5 и договора страхования, если менеджер в отделении настаивает на том, что без заключения договора страхования он не может оформить карту.
Охотник на деньги
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:22

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Посмотрел сегодня СМС с операциями по Б5: за магазин и АЗС кэшбек указан 2% - это чисто для информативности?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:26

  2XL написав:Посмотрел сегодня СМС с операциями по Б5: за магазин и АЗС кэшбек указан 2% - это чисто для информативности?


А что не так с 2%?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:26

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ага, то есть ещё до подписания договора от этого можно отказаться ?
Спасибо :wink:
Не в Моно не в Привате с таким не сталкивался, какие то разговоры были в Альфе с этим, но ещё при оформлении отказался, в описании в инете об этом ничего не было.

Ещё вопрос, правильно я понял что выгоднее всего открывать карту в первых числах месяца ? (так будет возможность больше всего пользоваться кредлимом, в моне пофиг было, а тут некоторые в ветке отписались что 9 числа каждого месяца у них "старт", а до конца месяца загасится уже нужно, но тоже не пойму прикола, по аналогии с приватом в котором тоже 55 дней период, платить нужно не разве до 25 числа следующего месяца, после списания денег ?)

И влияет ли на начисление лимита, использование на данный момент кредлима в других банках, без вылета с грейса ?
Igor3777
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Igor3777 написав:...по аналогии с приватом в котором тоже 55 дней период, платить нужно не разве до 25 числа следующего месяца, после списания денег ?)

И влияет ли на начисление лимита, использование на данный момент кредлима в других банках, без вылета с грейса ?

тут полный аналог Привата, даже лучше: если 25е попадает на выходной, то срок погашения переносится дальше на ближайший рабочий.
Влияет, тут скоринг -- чистое гестапо, небойсь жалеют, шо им низзя кататься по родственникам и устраивать допросы с пристрастием чем занимается клиент, какие у него доходы, кто друзья и вааще зачем это ему деньги :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 18:00

  mihasik написав:Как на вику, правильнее, купить баксы? Через кассу, номер счёта написать или нужно саму карту давать? И как быстро они зачислятся?


гривну закинуть на ощадный --->в кассе: снять с ощадного необходимое количество гривен требуемых для покупки суммы долларов. купить$. положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC
uaprofi
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