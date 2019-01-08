Додано: Сер 09 січ, 2019 17:26

Ага, то есть ещё до подписания договора от этого можно отказаться ?СпасибоНе в Моно не в Привате с таким не сталкивался, какие то разговоры были в Альфе с этим, но ещё при оформлении отказался, в описании в инете об этом ничего не было.Ещё вопрос, правильно я понял что выгоднее всего открывать карту в первых числах месяца ? (так будет возможность больше всего пользоваться кредлимом, в моне пофиг было, а тут некоторые в ветке отписались что 9 числа каждого месяца у них "старт", а до конца месяца загасится уже нужно, но тоже не пойму прикола, по аналогии с приватом в котором тоже 55 дней период, платить нужно не разве до 25 числа следующего месяца, после списания денег ?)И влияет ли на начисление лимита, использование на данный момент кредлима в других банках, без вылета с грейса ?