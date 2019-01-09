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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 19:38
curiousobro написав:
Или подождать 7го февраля, может сделают для вики покупку/продажу валюты прямо между дебетными счетами
На счет 7 февраля да в Альфе - напомнило рекламу:
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Flamingo
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:03
Ivanhoe написав: 2XL написав:
Посмотрел сегодня СМС с операциями по Б5: за магазин и АЗС кэшбек указан 2% - это чисто для информативности?
А что не так с 2%?
2% должно остаться после вычета налога
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:11
2XL написав: Ivanhoe написав: 2XL написав:
Посмотрел сегодня СМС с операциями по Б5: за магазин и АЗС кэшбек указан 2% - это чисто для информативности?
А что не так с 2%?
2% должно остаться после вычета налога
В смс указывается 2% чистого кешбека. По факту начисляется чуть больше (включая налоги)
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Ivanhoe
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:11
2XL в СМС - чистыми указан размер
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Додано: Сер 09 січ, 2019 20:51
Flamingo написав: curiousobro написав:
Или подождать 7го февраля, может сделают для вики покупку/продажу валюты прямо между дебетными счетами
На счет 7 февраля да в Альфе - напомнило рекламу:
- Тату, а люди є?
- Ні, синку, це фантастика.
Речь вроде шла о Вике
На альфу надежды мало, 3д секур многострадальный никак не прикрутят к мастерам да на 2620 не могут перелезть.
Хотя в тасе лучше б тоже Вику не трогали,, выписка до сих пор не пашет по ней.
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curiousobro
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Додано: Сер 09 січ, 2019 21:04
curiousobro написав:
Хотя в тасе лучше б тоже Вику не трогали,, выписка до сих пор не пашет по ней.
В прошлом декабре вроде всем починили.
Мне даже радостно звонили на второй день после починки. И сейчас по двум аккам все работает.
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