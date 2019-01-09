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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2274227522762277

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 19:38

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  curiousobro написав:Или подождать 7го февраля, может сделают для вики покупку/продажу валюты прямо между дебетными счетами

На счет 7 февраля да в Альфе - напомнило рекламу:
- Тату, а люди є?
- Ні, синку, це фантастика. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Ivanhoe написав:
  2XL написав:Посмотрел сегодня СМС с операциями по Б5: за магазин и АЗС кэшбек указан 2% - это чисто для информативности?


А что не так с 2%?
2% должно остаться после вычета налога
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:11

  2XL написав:
Ivanhoe написав:
  2XL написав:Посмотрел сегодня СМС с операциями по Б5: за магазин и АЗС кэшбек указан 2% - это чисто для информативности?


А что не так с 2%?
2% должно остаться после вычета налога


В смс указывается 2% чистого кешбека. По факту начисляется чуть больше (включая налоги)
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:11

2XL в СМС - чистыми указан размер
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:51

  Flamingo написав:
  curiousobro написав:Или подождать 7го февраля, может сделают для вики покупку/продажу валюты прямо между дебетными счетами

На счет 7 февраля да в Альфе - напомнило рекламу:
- Тату, а люди є?
- Ні, синку, це фантастика. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Речь вроде шла о Вике :)

На альфу надежды мало, 3д секур многострадальный никак не прикрутят к мастерам да на 2620 не могут перелезть.
Хотя в тасе лучше б тоже Вику не трогали,, выписка до сих пор не пашет по ней.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 20:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  curiousobro написав:Речь вроде шла о Вике
Извините, действительно чой-то я попуталЪ. :oops:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 21:04

  curiousobro написав:Хотя в тасе лучше б тоже Вику не трогали,, выписка до сих пор не пашет по ней.

В прошлом декабре вроде всем починили. :?: Мне даже радостно звонили на второй день после починки. И сейчас по двум аккам все работает.
lel
 
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