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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2275227622772278

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:14

  uaprofi написав:
  mihasik написав:Как на вику, правильнее, купить баксы? Через кассу, номер счёта написать или нужно саму карту давать? И как быстро они зачислятся?


гривну закинуть на ощадный --->в кассе: снять с ощадного необходимое количество гривен требуемых для покупки суммы долларов. купить$. положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC

Спасибо за наводку)
Ощадный в $ открывается в отделении,через манагера?
Зачем маневры с гривневым ощадным, ведь можно сразу в кассе~ купить$ >>>положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC?
mihasik
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:20

  mihasik написав:
  uaprofi написав:
  mihasik написав:Как на вику, правильнее, купить баксы? Через кассу, номер счёта написать или нужно саму карту давать? И как быстро они зачислятся?


гривну закинуть на ощадный --->в кассе: снять с ощадного необходимое количество гривен требуемых для покупки суммы долларов. купить$. положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC

Спасибо за наводку)
Ощадный в $ открывается в отделении,через манагера?
Зачем маневры с гривневым ощадным, ведь можно сразу в кассе~ купить$ >>>положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC?

Придти в кассу с гривной и паспортом.
Купить баксов и положить на доларовый счёт Вики. Карту касиру не давать.
Придти домой и открыть в тас24 ощад долларовый.
Все.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:23

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  mihasik написав:Зачем маневры с гривневым ощадным

шобы наличку с собою не таскать вааще, а закинуть на ощадный по б/н
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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