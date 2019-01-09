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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:14
uaprofi написав: mihasik написав:
Как на вику, правильнее, купить баксы? Через кассу, номер счёта написать или нужно саму карту давать? И как быстро они зачислятся?
гривну закинуть на ощадный --->в кассе: снять с ощадного необходимое количество гривен требуемых для покупки суммы долларов. купить$. положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC
Спасибо за наводку)
Ощадный в $ открывается в отделении,через манагера?
Зачем маневры с гривневым ощадным, ведь можно сразу в кассе~ купить$ >>>положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC?
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:20
mihasik написав: uaprofi написав: mihasik написав:
Как на вику, правильнее, купить баксы? Через кассу, номер счёта написать или нужно саму карту давать? И как быстро они зачислятся?
гривну закинуть на ощадный --->в кассе: снять с ощадного необходимое количество гривен требуемых для покупки суммы долларов. купить$. положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC
Спасибо за наводку)
Ощадный в $ открывается в отделении,через манагера?
Зачем маневры с гривневым ощадным, ведь можно сразу в кассе~ купить$ >>>положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC?
Придти в кассу с гривной и паспортом.
Купить баксов и положить на доларовый счёт Вики. Карту касиру не давать.
Придти домой и открыть в тас24 ощад долларовый.
Все.
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:23
mihasik написав:
Зачем маневры с гривневым ощадным
шобы наличку с собою не таскать вааще, а закинуть на ощадный по б/н
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 10 січ, 2019 00:03
clientage написав: mihasik написав:
Зачем маневры с гривневым ощадным
шобы наличку с собою не таскать вааще, а закинуть на ощадный по б/н
Так нема б/н) онли кэш))
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mihasik
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