uaprofi написав:
гривну закинуть на ощадный --->в кассе: снять с ощадного необходимое количество гривен требуемых для покупки суммы долларов. купить$. положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC
Спасибо за наводку)
Ощадный в $ открывается в отделении,через манагера?
Зачем маневры с гривневым ощадным, ведь можно сразу в кассе~ купить$ >>>положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC?