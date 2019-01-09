RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2276227722782279>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:14

  uaprofi написав:
  mihasik написав:Как на вику, правильнее, купить баксы? Через кассу, номер счёта написать или нужно саму карту давать? И как быстро они зачислятся?


гривну закинуть на ощадный --->в кассе: снять с ощадного необходимое количество гривен требуемых для покупки суммы долларов. купить$. положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC

Спасибо за наводку)
Ощадный в $ открывается в отделении,через манагера?
Зачем маневры с гривневым ощадным, ведь можно сразу в кассе~ купить$ >>>положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 529
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:20

  mihasik написав:
  uaprofi написав:
  mihasik написав:Как на вику, правильнее, купить баксы? Через кассу, номер счёта написать или нужно саму карту давать? И как быстро они зачислятся?


гривну закинуть на ощадный --->в кассе: снять с ощадного необходимое количество гривен требуемых для покупки суммы долларов. купить$. положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC

Спасибо за наводку)
Ощадный в $ открывается в отделении,через манагера?
Зачем маневры с гривневым ощадным, ведь можно сразу в кассе~ купить$ >>>положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC?

Придти в кассу с гривной и паспортом.
Купить баксов и положить на доларовый счёт Вики. Карту касиру не давать.
Придти домой и открыть в тас24 ощад долларовый.
Все.
curiousobro
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 21.07.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:23

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  mihasik написав:Зачем маневры с гривневым ощадным

шобы наличку с собою не таскать вааще, а закинуть на ощадный по б/н
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27090
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2154 раз.
Подякували: 3122 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:03

  clientage написав:
  mihasik написав:Зачем маневры с гривневым ощадным

шобы наличку с собою не таскать вааще, а закинуть на ощадный по б/н

Так нема б/н) онли кэш))
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 529
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 05:44

  uaprofi написав:
  mihasik написав:Как на вику, правильнее, купить баксы? Через кассу, номер счёта написать или нужно саму карту давать? И как быстро они зачислятся?


гривну закинуть на ощадный --->в кассе: снять с ощадного необходимое количество гривен требуемых для покупки суммы долларов. купить$. положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC

Спасибо за наводку)
Ощадный в $ открывается в отделении,через манагера?
Зачем маневры с гривневым ощадным, ведь можно сразу в кассе~ купить$ >>>положить на ощадный$. ---> в любое удобное время перекинуть с ощадного необходимое количество долларов на WC?[/quote]
Придти в кассу с гривной и паспортом.
Купить баксов и положить на доларовый счёт Вики. Карту касиру не давать.
Придти домой и открыть в тас24 ощад долларовый.
Все.[/quote]
Был давеча в отделении на Григоренко,один умник на кассе тоже махал тарифами,ему кассир твердо отказала пополнение без паспорта.
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11248
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
Подякували: 648 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:24

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

mihasik написав:
  Alex_ki написав:Правильнее будет уже с ними и картой в кассу прийти)

Что за гривны проблем?
Проблем нет, курс в соседней обменке лучше)
«Бонус к депозитам»: получите +50 грн. по промо-коду IMAGTTM
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 408
З нами з: 26.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:36

  mihasik написав:Ощадный в $ открывается в отделении,через манагера?

Не обязательно приходить, в ТАС24 можно открывать и валютный "Ощадный".

  sens написав:Был давеча в отделении на Григоренко,один умник на кассе тоже махал тарифами,ему кассир твердо отказала пополнение без паспорта.

И правильно сделала кассир, 492-е Постановление ещё никто не отменял, как и запрет на пополнение валютных счетов третьими лицами. А документы для идентификации клиента банк может определять сам.
sauvignon
 
Повідомлень: 208
З нами з: 19.08.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:59

  sens написав:Был давеча в отделении на Григоренко,один умник на кассе тоже махал тарифами,ему кассир твердо отказала пополнение без паспорта.

Чукча писатель или как?
Прочитать сообщение не пробовали?

Первая фраза : Придти в кассу с гривной и паспортом.
curiousobro
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 21.07.17
Подякував: 34 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:41

  sauvignon написав:И правильно сделала кассир, 492-е Постановление ещё никто не отменял, как и запрет на пополнение валютных счетов третьими лицами.

В ТАСе и гривну без паспорта не пополнишь, только в автомате. А в лучших банках - и в кассе возьмут валюту без паспорта.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3874
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:47

  wig написав:
  sauvignon написав:И правильно сделала кассир, 492-е Постановление ещё никто не отменял, как и запрет на пополнение валютных счетов третьими лицами.

В ТАСе и гривну без паспорта не пополнишь, только в автомате. А в лучших банках - и в кассе возьмут валюту без паспорта.

Ну это исключение из правил, и мы не будем палить эти лучшие банки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27090
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2154 раз.
Подякували: 3122 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2276227722782279>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, Vorlon, Волоdимир, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.