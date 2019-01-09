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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2276227722782279

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3.1 5 141
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
28
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
25
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
39
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
25
Всього голосів : 141
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:37

  clientage написав:Ну это исключение из правил, и мы не будем палить эти лучшие банки

Да что тут палить. Самый простой пример - Приват.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:56

  wig написав:
  clientage написав:Ну это исключение из правил, и мы не будем палить эти лучшие банки

Да что тут палить. Самый простой пример - Приват.

Эт не простой, а особенный пример
Там, например, без карты Привата вааще обслуживать не хотят :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 12:02

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Я вообще забыл когда я последний раз паспорт в Привате показывал
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:19

  Alex_ki написав:
mihasik написав:
  Alex_ki написав:Правильнее будет уже с ними и картой в кассу прийти)

Что за гривны проблем?
Проблем нет, курс в соседней обменке лучше)

Только $ там может не оказаться)
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:19

Курс в тас2ю и в отделении на кассе,~совпадают?
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:51

  mihasik написав:Курс в тас2ю и в отделении на кассе,~совпадают?

сегодня совпадал
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