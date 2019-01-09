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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:37
clientage написав:
Ну это исключение из правил, и мы не будем палить эти лучшие банки
Да что тут палить. Самый простой пример - Приват.
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wig
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:56
wig написав: clientage написав:
Ну это исключение из правил, и мы не будем палить эти лучшие банки
Да что тут палить. Самый простой пример - Приват.
Эт не простой, а особенный пример
Там, например, без карты Привата вааще обслуживать не хотят
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 10 січ, 2019 12:02
Я вообще забыл когда я последний раз паспорт в Привате показывал
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:19
Alex_ki написав: mihasik написав: Alex_ki написав:
Правильнее будет уже с ними и картой в кассу прийти)
Что за гривны проблем?
Проблем нет, курс в соседней обменке лучше)
Только $ там может не оказаться)
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mihasik
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:19
Курс в тас2ю и в отделении на кассе,~совпадают?
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mihasik
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:51
mihasik написав:
Курс в тас2ю и в отделении на кассе,~совпадают?
сегодня совпадал
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